Langenhagen

Die Nerven der Händler liegen blank an diesem Montagabend: Die Gänge in der Markthalle Langenhagen – menschenleer. Dazu kommt die Ungewissheit, ob und unter welchen Vorgaben die Standbetreiber ab Dienstagmorgen ihre Lebensmittel noch verkaufen können. „Die jetzige Situation ist eine einzige Katastrophe für uns“, sagt ein Unternehmer, der sich gemeinsam mit seinen Kollegen an einem Tisch versammelt hat. Denn alle plagen die gleichen Probleme.

Sie beginnen mit der wichtigsten Frage des Tages: Gilt eine Markthalle als Restaurant, und darf sie als solche auch von 6 bis 18 Uhr öffnen, wie es Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wenige Stunden zuvor angekündigt hat? Oder untersagt die verantwortliche Behörde den Weiterbetrieb? „Wenn ein Amt anordnet, dass wir nicht öffnen dürfen, dann hätten wir wenigstens die Chance, eine Entschädigung zu erhalten“, sagt eine Unternehmerin und fügt hinzu, falls sie von sich aus schließe, habe sie keinerlei Chance auf eine Unterstützung. Oder doch? Sie weiß es nicht. Denn: „Niemand spricht mit uns, niemand informiert uns“, sagt sie resigniert und berichtet von Händlern, die bereits erste geringfügig Beschäftigte entlassen mussten. Schweren Herzens, aber: „Wir alle haben eine Familie, und wir haben nicht das Geld, um eine solche Situation über Monate durchzustehen“, sagt sie und spricht von nackter Existenzangst.

Seit gut einer Woche vermissen die Standbetreiber das für die Markthalle so typische, pulsierende Leben, das sich nach der monatelangen Sanierung erst wieder eingestellt hatte. Diese Durststrecke hatten die Händler mit italienischen, spanischen, türkischen, asiatischen oder polnischen Lebensmitteln gerade gemeinsam gemeistert und Stammkunden zurückgewonnen. „Viele von ihnen gehören altersmäßig ja zur Risikogruppe“, sagt eine Händlerin. Die Folge bringt ein Kollege auf den Punkt: „An diesem Montag hatten wir höchstens zehn Prozent des normalen Umsatzes.“ Einen Ausweg sieht er nicht: „Mich deprimiert die Lage enorm, wenn sich nicht etwas ändert, dann droht eine richtige Depression“, sagt er und zeigt mit den Händen hilflos und erschöpft auf die menschenleere Halle.

Sie fühlen sich allein gelassen: von ihren Gästen, von den Behörden, dem Verwalter und der Politik. „Wir brauchen Unterstützung und Informationen, damit wir überhaupt wissen, was wir machen dürfen und was nicht“, sagt eine Händlerin. Dazu gehöre zum einen die finanzielle Hilfe – denn selbst wenn Gäste kämen, dürften sie die Tische wohl nicht mehr so dicht wie bisher aufstellen. Beides bedeute für alle massive Umsatzeinbußen, aber: „Wir haben Verpflichtungen, die wir erfüllen müssen, doch wenn es so weitergeht, dann stehen wir vor dem Bankrott.“

Von Antje Bismark