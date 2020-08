Langenhagen/Wedemark

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen war im Stadtgebiet Langenhagen längere Zeit relativ konstant und im Juli zwischenzeitlich ganz nah an der Null. Die Region Hannover verzeichnete nur eine Infektion. Doch das hat sich geändert: Am Dienstag, 4. August, meldete das Gesundheitsamt sechs Langenhagener, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Am Mittwoch, 12. August, gab es elf Infizierte. Inzwischen ist die Zahl auf 19 Patienten gestiegen – Stand Freitag, 21. August.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr sind insgesamt 179 Menschen aus Langenhagen an dem Virus erkrankt. Ein Großteil der positiven Tests steht im Zusammenhang mit dem massenhaften Ausbruch in der Zentrale des Paketdienstleisters UPS.

Zahl der Infektionen steigt auch in der Region

Nicht nur in Langenhagen sind die Infektionszahlen zuletzt wieder gestiegen. Auch in der gesamten Region gab es wieder mehr Fälle. Mit Stand vom Freitag sind aktuell 235 Menschen in und um Hannover mit dem Virus infiziert. Die Region hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3213 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. „Davon sind zum heutigen Stand 2857 Personen als genesen aufgeführt“, teilte Regionssprecher Christoph Borschel am Freitag mit. 121 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren.

Auch in der Gemeinde Wedemark gibt es inzwischen wieder Infizierte. Wie Borschel weiter berichtet, wurden Stand Freitag zwei Menschen aus der Kommune positiv auf Covid-19 getestet.

