Hannover

Die Region bietet am Wochenende weitere Impftermine gegen das Coronavirus an. Am Sonnabend, 11. Dezember, sind Impfungen von 9 bis 17 Uhr in der Druckhalle der Verlagsgesellschaft Madsack, August-Madsack-Straße 1, und im Bürgerhaus Misburg, Seckbruchstraße 20, möglich. Am dritten Adventssonntag, 12. Dezember, wird von 9 bis 17 Uhr ebenfalls bei der Verlagsgesellschaft Madsack und im Bürgerhaus Misburg geimpft. Weitere Impfstellen gibt es am Sonntag von 9 bis 17 Uhr bei den Johannitern in Hannover, Kabelkamp 3, bei den Johannitern in Ronnenberg, Am Hagacker 5b, bei den Johannitern in Wunstorf, Düendorfer Weg 9, und im Haus der Jugend in Langenhagen, Langenforther Platz 1.

Geimpft werden Menschen mit Wohnsitz in Niedersachsen, verabreicht werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Das Angebot richtet sich auch an Minderjährige ab zwölf Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Als Impfstoffe stehen Biontech und Moderna zur Verfügung. Moderna steht für alle über 30-Jährigen bereit, Biontech für unter 30-Jährige und Schwangere. Impfwillige werden gebeten, neben ihrem Impfausweis (wenn vorhanden) und dem Personalausweis auch das Aufklärungsmerkblatt und den Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoff ausgefüllt mitzubringen. Die Vorlagen lassen sich unter www.johanniter.de/hannover-impfen herunterladen.

Von Mathias Klein