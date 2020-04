Wie in jedem Jahr machen sich viele Kinder in Langenhagen Gedanken über Ostern. Doch wegen der Corona-Pandemie diesmal nicht im Kindergarten oder in der Schule, sondern zu Hause. Kita-Kinder der katholischen Kirchengemeinde Zwölf Apostel haben ihre so entstandenen Bilder in einer Ausstellung präsentiert.