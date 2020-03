Langenhagen

In der Markthalle Langenhagen haben inzwischen fast alle gastronomischen Betriebe geschlossen. Einzig der osteuropäische Anbieter Svetlana, der Spirituosen-Laden Kostbar sowie das Ladengeschäft Presso sind weiterhin geöffnet. Auch die Schneiderei bietet noch einmal in der Woche ihre Dienste an. Damit hat jedoch die Mehrzahl der Betriebe Konsequenzen aus der neuerlich verschärften Allgemeinverfügung gezogen.

Handgemalte Bilder und Botschaften lassen die Kunden grüßen. Quelle: Rebekka Neander

Wie das Ordnungsamt der Stadt betont, wurden die Betriebe keineswegs behördlich zur Schließung aufgefordert. Vielmehr habe die Stadt den Gastronomen noch einmal erläutert, welche Möglichkeiten ihnen in diesen Tagen blieben, hieß es am Dienstag aus der Stadtverwaltung. So hätten sie weiterhin nach telefonischer Bestellung oder über das Internet Lieferungen außer Haus anbieten können. Eine Bewirtung in der Markthalle selbst scheidet seit dieser Woche jedoch aus.

Svetlana Peter, hier bei mit ihrer Weihnachtsspezialität, den Schlesischen Weißwürsten, hält in der Markthalle als eine von drei geöffneten Betrieben die Stellung. Quelle: Rebekka Neander (Archiv)

Einzig übrig geblieben ist zum einen das Angebot von Svetlana Peter, die osteuropäische Spezialitäten anbietet. Auch sie hat mit Flatterband ihre eigentlich vorhandenen Sitzplätze gesperrt und verkauft ihre Gerichte nur noch zum Mitnehmen. Gleich nebenan hat auch der Laden Kostbar geöffnet, in dem es Spirituosen, Wein, Essig und Feinkost gibt, sowie der Kiosk Presso.

Von Rebekka Neander