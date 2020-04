Langenhagen

Auf seine Räumlichkeiten verzichten zu müssen ist für den Kunstverein Langenhagen ein ganz eigenes Thema: Wer kann schon eine ehemalige Kegelbahn sein Eigen nennen? Doch Noor Mertens, Geschäftsführerin, Kuratorin und Mädchen für alles im Kunstverein, lässt sich – wenn auch einsam und in dem Haus an der Walsroder Straße verlassen – nicht bange machen. Sie nimmt diese nie dagewesene Situation der Kontaktsperre wegen des Coronavirus beim Schopfe und geht in die Offensive. „Ein Raum? Das kann doch alles mögliche sein!“, ruft sie unerschütterlich ins Telefon. Und dann lacht sie. Langweilig wird ihr dieser Tage offenkundig nicht.

Denn sie schmiedet Pläne – und wäre dabei noch glücklicher, wenn sich möglichst viele Menschen in Langenhagen daran anzuschließen wagten. „Ich suche Ideen, auf welche Weise wir uns den Menschen öffnen sollen.“ Denn die Kunst im Kunstverein ist zum einen nicht verschwunden. „Da können wir auf Wunsch natürlich Videoführungen anbieten.“ Zum anderen aber biete das Internet eine schier unendliche Fülle digitaler Räume, die man gemeinsam gestalten und ergründen könne. „Und letztlich ist auch ein Buch ein Raum, in den man sich begeben kann“, sagt Mertens.

Anzeige

Virtuelles Gespräch live im Internet?

Kurzum: Was hätten die Langenhagener wohl gern? „Wir können eigentlich alles machen“, sagt Mertens. Bereits in Vorbereitung ist eine zweite Homepage im Internet als Plattform für all die neuen Ideen. Auf ihr möchte Mertens ganz grundsätzlich viele vertiefende Informationen platzieren zu den vergangenen, aktuellen und geplanten Ausstellungen, die die eigentliche Internetpräsenz überfrachten würden. „Aber wir können uns ja auch zum virtuellen Gespräch verabreden und dies ins Netz übertragen zu einer verabredeten Uhrzeit.“ Ein Gespräch über Kunst, in das sich die Zuseher digital in Echtzeit per Kommentar einbringen könnten.

Mertens würde dies gern auch auf bereits bestehende Aktionen ausweiten. Wie die Kooperation mit der IGS beispielsweise. „Wir haben Gespräche mit den Jugendlichen aufgezeichnet, die wir ebenfalls prima auf der neuen Seite präsentieren könnten“, sagt sie und freut sich sehr über die bereits verabredete Fortsetzung der Kooperation im kommenden Schuljahr.

Auch andere Kunstvereine zeigen sich solidarisch

So oder so: Mertens blickt dem Ende der Corona-Krise voller Vorfreude entgegen. Denn die jetzige Kontaktsperre offenbare eine deutliche Solidarität. Auf ihren per E-Mail versandten Aufruf zur Beteiligung hätten sich nicht nur Künstler und Vereinsmitglieder gemeldet, sondern auch Kunstvereine anderer Städte. Und: „Wir werden im Bereich der Digitalisierung einen enormen Schritt nach vorn gemacht haben“, sagt sie und denkt dabei auch an die Not vieler anderer Häuser, die dringend eine verbesserte digitale Grundlage benötigten. „Vielen wird jetzt klar, dass diese Entwicklung viel schneller vorangehen muss als bislang geplant.“

Wie weit die jetzt neu zu schaffenden Räume und Formate auch die eigentlich für Mitte Mai geplante Ausstellung unterstützen können, vermag Mertens noch nicht zu sagen. Nötig wird es in jedem Fall sein, in welcher Weise auch immer. „Denn einige der Kunstwerke würden eigentlich aus Mailand kommen“, sagt sie. Einen solchen Raumwechsel jedoch hält sie derzeit für wenig wahrscheinlich.

Wer sich mit Ideen einbringen will oder einfach nur wissen möchte, wo die neuen virtuellen Räume zu finden sind, erreicht den Kunstverein Langenhagen per E-Mail an mail@kunstverein-langenhagen.de und unter Telefon (0176) 55708536.

Lesen Sie auch

Von Rebekka Neander