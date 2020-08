Langenhagen

Mitte Juli ist ein Kind der Kindertagesstätte Stadtmitte positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der Folge ordnete das Gesundheitsamt der Region Hannover für 15 Kinder und acht Erwachsene der Langenhagener Betreuungseinrichtung eine Quarantäne an. Jetzt steht fest: Keiner der Kontaktpersonen hat sich Infiziert.

„Alle weiteren Tests waren negativ“, berichtet Regionssprecherin Tanja Schulz auf Anfrage. Alle Betroffenen sind zweimal getestet worden – direkt nach Bekanntwerden des Falls sowie zwischen fünf und sieben Tage später. Die Quarantäne habe maximal bis zum 28. Juli bestanden, sagt Schulz.

Doch einen Großteil der Kita-Sommerferien mussten die betroffenen Kinder und Mitarbeiter damit trotz allem in ihren eigenen vier Wänden verbringen. Die Einrichtung befindet sich seit dem 20. Juli in der dreiwöchigen Schließzeit. Insgesamt 14 Tage mussten die Kontaktpersonen in Quarantäne bleiben. „Wegen der Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen bleibt die Dauer der Quarantäne aber in jedem Fall bestehen“, kündigte Schulz seinerzeit an und verwies auf die geltenden Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.

Aktuell nur drei Infektionen in Langenhagen

Aktuell sind in Langenhagen – Stand Freitagmittag – drei Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Alle drei sind nach Angaben der Regionssprecherin Einzelfälle. Es gebe keinen Zusammenhang. Auch weitere Institutionen aus dem Stadtgebiet seien nicht betroffen. Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr sind bislang insgesamt 153 Langenhagener positiv auf Covid-19 getestet worden.

Von Julia Gödde-Polley