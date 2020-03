Coronavirus: MTU unterbricht Betrieb für drei Wochen

Langenhagen

Der Triebwerksspezialist MTU Maintenance unterbricht ab Freitag seinen Betrieb am Standort Langenhagen für voraussichtlich drei Wochen. Die auf Wartungsarbeiten von Triebwerken spezialisierte Niederlassung folgt damit der in München ansässigen Zentrale mit einer Woche Verspätung. „Diese Woche hat Langenhagen genutzt, um bestehende Aufträge noch abzuarbeiten und den Betrieb geregelt herunterzufahren“, sagte MTU-Sprecher Markus Wölfle jetzt auf Nachfrage dieser Zeitung.

Auch wenn der Passagier-Flugverkehr derzeit weltweit vielfach pausiere, mangelt es Langenhagen dem Vernehmen nach nicht an Aufträgen. Insbesondere der Frachtanteil sei nicht in dieser Weise betroffen. Wölfle hingegen verweist auf die Notwendigkeit von Ersatzteilen: „Es sind innerhalb der Lieferketten erste Unterbrechungen sichtbar.“ Ohne diese Teile seien auch bestehende Aufträge nicht abzuarbeiten. Die Unterbrechung erfolge in enger Abstimmung mit den Kunden. „Wir haben an jedem Standort weiterhin eine Rumpfbesetzung auch während der Betriebsunterbrechung“, sagte Wölfle. Diese halte mit den Kunden weiterhin engen Kontakt.

Bislang keine Kurzarbeit angemeldet

Bislang habe MTU konzernweit keine Kurzarbeit angemeldet. „Für die Unterbrechung nehmen die Teams Urlaub oder gleichen Überstunden aus.“ Zudem, so Wölfle, wandle das Unternehmen die tariflich vereinbarten Zusatzgelder in freie Tage um. Kurzarbeit werde MTU laut Wölfle erst für die Phase der Betriebswiederaufnahme beantragen. „Wir können ja nicht von Null sofort wieder auf Hundert starten.“

Welche Konsequenzen die Corona-Pandemie für das wirtschaftliche Ergebnis des Konzerns und damit mittelbar auch für die Gewerbesteuereinnahmen der Standort-Kommunen habe, vermag derzeit niemand zu sagen. Der Konzern hatte Ende vergangener Woche seine im Februar veröffentlichte Umsatzprognose zurückgezogen. „ MTU gilt als verlässliches Unternehmen, das solche Prognosen nicht vorschnell gibt oder korrigiert“, betonte der Unternehmenssprecher. Ebenso mit Bedacht werde man die Situation abwarten müssen, bis eine neue Prognose veröffentlicht werden könne.

Was wird aus der Gewerbesteuer?

„Die MTU wird ihrer Verantwortung als größter und wichtigster Gewerbesteuerzahler in Langenhagen seit Langem gerecht“, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens, „durch unsere eigenen Zahlungen und durch das Sichern hochwertiger Arbeitsplätze in der gesamten Region.“ Die Corona-Pandemie stelle alle vor große Herausforderungen, die MTU arbeite „mit vollem Einsatz daran, diese Krise zu bewältigen“. In Langenhagen wächst dennoch die Sorge, wie hoch womöglich ein Gewerbesteuerausfall sein könnte. Langenhagen steht vor einem gigantischen Berg an Investitionen für Neu- und Umbauten insbesondere bei Schulen und Kindergärten.

Die finanziellen Folgen der Corona-Krise seien für die MTU derzeit nicht absehbar, so Wölfle. Vor diesem Hintergrund müsse man prüfen, wo Entlastungen möglich sind – „und sei es nur für den Moment, um Zeit zu gewinnen.“ Zu den dafür vorgesehenen Schritten zählt Wölfle die Betriebsunterbrechung oder auch die Möglichkeit, die Dividende einzubehalten. „Dazu gehört auch die Frage, ob man die Gewerbesteuer-Vorauszahlung zu einem späteren Zeitpunkt leisten kann.“ Nur einen solchen Antrag habe die MTU bei der Stadt Langenhagen gestellt. „Es geht dabei ausdrücklich nicht um eine Herabsetzung der Gewerbesteuer-Vorauszahlung.“ Angesichts der starken Unterstützung der Stadt Langenhagen für die regionale Wirtschaft stehe für die MTU außer Frage, dass „wir in den normalen Modus zurückkehren wollen, sobald es uns die Auswirkungen der Corona-Krise erlauben“.

Lesen Sie dazu

Von Rebekka Neander