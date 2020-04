Um die Reit- und die Voltigierabteilung in Corona-Zeiten nicht buchstäblich sitzen zu lassen, haben die Lehrkräfte des Vereins inzwischen Onlineseminare erarbeitet. So könne das Training der Gruppen mit individuell ausgearbeiteten Trainingsplänen und anhand gefilmter Beispiele fortgesetzt werden. Zudem bestehe regelmäßig Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen.

Die Reitsparte nutze die zwangsverordnete Pferdepause dazu, die theoretischen Kenntnisse zu festigen und zu erweitern. Unter dem Titel „Wenn Ihr nicht zu uns kommen könnt, kommen wir zu Euch!“, so Engelbrecht, bietet der Verein gemeinsame Onlineseminare an, an denen jedes Mitglied teilnehmen kann. Neben dem Vertiefen der theoretischen Kenntnisse wolle der Verein auch ein wenig Gemeinschaft bieten. Die Onlineseminare liefern nach Engelbrechts aktuellem Recherchestand die einzige Möglichkeit, Zuschüsse über den Landessportbund zu sammeln. „Wir könnten da maximal 500 Euro beantragen für das Erarbeiten und das Anbieten von Webinaren“, sagt Engelbrecht.

Die Notlage des Krähenwinkler Reitvereins sei dabei, so die Rückmeldung aus der Deutschen Reiterlichen Vereinigung sowie dem Landessportbund, keineswegs eine Sonderstellung. „Derzeit sammeln die Verbände in Umfragen Stellungnahmen der Vereine, um gegenüber den Landesregierungen einen stärkeren Druck aufbauen zu können“, sagt Engelbrecht. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gebe es in Niedersachsen derzeit keinen Fördertopf für rein gemeinnützig tätige Institutionen.