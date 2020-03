Langenhagen

Es mutet skurril, ja fast gespenstisch an in Langenhagen: Die Sonne scheint, Osterglocken und Krokusse blühen um die Wette, die Bäume knospen, und in Kürze wird die Natur in voller Blüte stehen. Doch die Straßen sind nahezu leer gefegt – wegen der Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus.

Das gilt, zumindest am Mittwochvormittag, auch für die zahlreichen Spielplätze der Stadt. Die Region Hannover hat im Zuge einer Allgemeinverfügung angeordnet, dass nicht nur Kneipen, Museen, Kinos und Schwimmbäder, sondern auch Spielplätze ab sofort für den Publikumsverkehr gesperrt sind. Und zwar vorerst bis Sonnabend, 18. April. Eine Verlängerung der Sperrung ist bei Bedarf möglich.

Im Brinker Park herrscht Leere

Lediglich der steinerne Maulwurf lächelt auf dem Spielplatz Brinker Park am Fuhrenkamp aus seinem Hügel. Mit 4,5 Sternchen und 81 Google-Bewertungen steht dieses Kinderparadies bei den Besuchern sonst ganz hoch im Kurs. Doch trotz des schönen Frühlingswetters, bei dem Kinder sonst kaum etwas im Hause hält, herrscht hier gähnende Leere. Verwaist sind die schönen Verstecke, die Wackelbrücke und die Rutsche. An anderen Orten dasselbe Bild: Auch die Spielgeräte auf dem Marktplatz, im Stadtpark und an der Schule in Kaltenweide bleiben unbespielt.

Nicht mehr als zehn Leute an einem Ort

Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, sollen soziale Begegnungen auf ein Minimum beschränkt werden. Deshalb sind nicht nur private Veranstaltungen auf maximal 50 Personen beschränkt. Auch „alle Ansammlungen im Freien“ verbietet die Region konsequent. Ansammlung: das meint, wenn mehr als zehn Menschen zusammen kommen.

Auf Spielplätzen ist dies in der Tat häufig der Fall. 82 Spielplätze gibt es insgesamt auf dem Gebiet der Stadt Langenhagen. Kein Wunder also, dass bisher noch längst nicht alle mit Flatterband abgesperrt sind. Doch das soll nach Aussage von Ralph Gureck, Abteilungsleiter Marketing und Kommunikation bei der Stadt, in den nächsten Tagen noch passieren. Zudem sollen überall Schilder aufgestellt werden, vereinzelt auch Bauzäune zum Einsatz kommen.

Kontrollen geplant, Appell an die Vernunft

Die Verwaltung plant zudem, Kontrollen durchzuführen. „Der Ordnungsdienst wird die Spielplätze kontrollieren“, sagt Gureck. Dabei gehe es zuerst um Aufklärung. „Wir werden den Sachverhalt und die Gründe erklären und setzen auf Verständnis – andernfalls werden wir reagieren.“ Wer die Anordnungen missachtet, macht sich nicht nur strafbar. Er bringt auch sich und andere in Gefahr.

Die Allgemeinverfügung gelte auch für die Spielflächen auf Schulhöfen, verdeutlicht Stadtsprecherin Juliane Stahl. Auch diese Plätze werde die Stadt absperren. An den Zugängen, die nicht abgeschlossen werden können, kündigt die Verwaltung ebenfalls Hinweisschilder auf das Verbot an. Nur die Kinder der Notbetreuungsgruppen dürfen die Geräte noch benutzen. „In den abgegrenzten Außenbereichen der Einrichtungen dürfen die Kinder spielen“, sagt Stahl.

„Die Spielplätze sind nicht zum Spaß abgesperrt“

In anderen Kommunen wird bereits heftig diskutiert: So appelliert in einer Burgwedeler Gruppe eine Userin an die Eltern von Jugendlichen in Wettmar, ihren Sprösslingen doch den Ernst der Lage nahezubringen. Letztere sollen sich trotz Absperrungen auf den Spielplätzen in Wettmar getroffen haben. „Leute, bitte redet mit euren Kindern, die Spielplätze sind nicht zum Spaß abgesperrt!“

In diesen Einrichtungen werden Kinder in Notgruppen betreut Seit Montag sind alle Schulen sowie Kindertagesstätten und Hortgruppen geschlossen – eine von vielen Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Kinder, deren Eltern etwa im Gesundheitswesen, bei der Polizei oder im Bereich der Lebensmittelproduktion und des Lebensmittelhandels arbeiten sowie Beschäftigte in Staats- und Regierungsfunktionen sind, werden jedoch weiterhin betreut. Die Stadt Langenhagen hat eine Notbetreuung organisiert. Es gebe mehrere Gruppen, berichtet Stadtsprecherin Juliane Stahl. Jeweils eine Gruppe kommt täglich in den städtischen Einrichtungen Kita Brinker Park, Kita Kaltenweide, Kita Kielenkamp, Kita Kolberger Straße, Kita Stadtmitte, Kita Veilchenstraße, Kita Krähenwinkel, Hort Wiesenstraße, Hort der Hermann-Löns-Schule und im Zwergenhaus zusammen. Auch in Kindertagesstätten von anderen Trägern werden Kinder trotz Schließungen betreut – dazu gehören die Einrichtung DRK Weiherfeld, die DRK-Kita Eentje Rummert, die Langenhagener Strolche, die Arche des Vereins Febel, die AWO-Kita, die Kita St. Paulus, die Einrichtung der Elisabethkirchengemeinde, die Zwölf-Apostel-Kita, die Montessori-Kita und die Einrichtung des Vereins Kita-Zirkel. Bei allen ist ebenfalls jeweils eine Gruppe gebildet worden. Familien, die noch Bedarf für eine Betreuung haben oder Unterstützung benötigen, können sich an das Jugendamt der Stadt wenden. Nachfragen aller Betroffenen seien möglich, jedoch seien die vorhandenen Betreuungsplätze vorrangig für Kinder mit Eltern, die in der „kritischen Infrastruktur“ angestellt sind, vorgesehen, erklärt die Stadtsprecherin. Die Mitarbeiter der Verwaltung sind per E-Mail an kita@langenhagen.de erreichbar.

