Das Tierheim in Krähenwinkel ist derzeit für jeglichen Besuch geschlossen. Wer ein Fundtier melden will, solle sich dennoch in jedem Fall zunächst telefonisch dort melden. „Die nächsten Ansprechpartner sind danach allerdings aktuell die örtlichen Polizeidienststellen“, sagt Arvid Possekel im Büro des Tierheims. Im Idealfall liege zwischen dem Fund eines Tieres und seiner Vermisstenmeldung nur eine geringe Zeit. „Dann kann die Übergabe auch gelingen, ohne dass das Tier zwischendurch von der Polizei zu uns gebracht wird.“

Auch wer ein Tier vermisst, möge sich schnellstmöglich telefonisch beim Tierheim melden, aber nicht vorbeikommen. „Bitte nicht erst stundenlang selbst suchen gehen. Oft haben wir bereits eine Meldung über das vermisste Tier erhalten und können vielleicht direkt einen Ort nennen, wo es gefunden worden ist“, sagt Possekel.

Tierheimpersonal teilt Schichten ein

Hintergrund der aktuell drastischen Regelung ist der Schutz der Mitarbeiter. „Wir betreuen hier derzeit 400 Tiere. Wir können es uns nicht leisten, dass im Team mehrere Personen erkranken“, sagt Possekel. Das Personal habe sich deshalb bereits in mehrere Schichten aufgeteilt und achte auch im täglichen Umgang auf größtmöglichen Abstand. „Momentan haben wir nur eine angespannte Situation“, sagt er. „Doch wir haben uns gefragt, was wir noch tun können, wenn die Katastrophe eintritt und sehr viele Menschen ins Krankenhaus müssen.“ Was wird dann aus deren Haustieren? Wie auch viele Krankenhäuser fürchtet das Tierheim, in einer solchen Situation vollkommen überfordert zu werden.

Possekel rät allen Tierhaltern, sich auch ohne Krankheitsfall zu überlegen, wer im Notfall auf das eigene Haustier aufpassen könnte. „Es gibt dazu in den sozialen Medien inzwischen Gruppen, deren Mitglieder auf regionaler Ebene Hilfe anbieten.“ Dies schaffe für alle Entlastung, auch für die Tierheime. „Bitte legen Sie sich einen Zettel in die Geldbörse, auf dem klar ersichtlich ist, wenn bei Ihnen zu Hause noch ein Tier auf sie wartet“, sagt er.

Das Team des Tierheims will Anfang kommender Woche die Situation zur Öffnung für Besucher neu bewerten. „Wir wissen ja alle nicht, was kommt. Da ist eine Woche noch ewig hin.“

