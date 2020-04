Langenhagen

Es ist ein denkwürdiges Erlebnis: Wer dieser Tage die Wasserwelt betreten darf, fühlt sich mit einem Schlag drei Jahre zurückversetzt. „Das letzte Mal, dass es draußen wärmer war als im Bad, war vor der Eröffnung“, sagt Desdemona Hellbach. Die Ingenieurin im Dienste der Stadt hat den Bau des Bades vom ersten Tag an begleitet. Nun steht sie wieder unüblicherweise in Straßenschuhen in der Schwimmhalle und blickt auf Bauarbeiter und leere Becken. Denn das Team der Wasserwelt rund um Betriebsleiterin Heike Ebersbach hat aus der Not eine Tugend gemacht. Die Virus-bedingte Zwangspause erlaubt viele Wartungsarbeiten schon jetzt und macht damit eine erneute Schließzeit im September überflüssig.

In der Schwimmhalle geht es vor allem um Wartungsarbeiten an Fliesen und Fugen. „Glücklicherweise konnte der Fliesenleger sofort anfangen“, sagt Ebersbach. Auf einem Hubwagen sind die Elektriker im leeren Bad unterwegs, um defekte Leuchten in der Decke auszutauschen. Bereits fertiggestellt ist die neue, lärmschluckende Decke im Eingangsbereich über der Gastronomie. Ebenfalls bereits eingetroffen sind die neuen Föhn-Hocker im Umkleidebereich, über deren Anschaffung in der Politik viel diskutiert worden war. Demnächst montiert werden die neuen Duschköpfe, die aufgrund ihres längeren Halses auch für korpulentere Menschen komfortabler in der Nutzung sein sollen.

Zur Galerie Die eigentlich für September geplante Pause hat das Team der Wasserwelt Langenhagen einfach in die Virus-bedingte Schließung vorgezogen.

Neue Hecke wächst im Mutterboden der Gymnasiumsbaustelle

Draußen sind Gärtner emsig dabei, eine Hecke rund um das Ganzjahresbecken zu pflanzen: „Auch die war eigentlich erst für den Herbst geplant.“ Sie soll künftig den Eintrag von Laub und Sand ins Wasser verhindern. „Hinzukommen noch einige Leuchten“, sagt Ebersbach. Der nötige Mutterboden für die Hecke kam auf dem buchstäblich kurzen Dienstweg. „Meine Kollegin, die die Baustelle des Gymnasiums betreut, konnte damit aushelfen“, sagt Hellbach und deutet lachend auf die provisorische Lagerstätte des aufbereiteten Mutterbodens gleich jenseits des Schwimmbadzauns.

Und damit die eigentlich für den frühen Herbst geplanten Arbeiten nun möglichst schnell über die Bühne gehen und das Bad für eine mögliche Wiedereröffnung in ein paar Wochen bereitstehen kann, „haben alle im Team mit Hand angelegt“, sagt Ebersbach und lacht. „Alle, aber auch wirklich alle von der Kassiererin bis zur Aushilfskraft haben mitgeholfen, die Fugen auszukratzen“, eine Arbeit, deren Ausmaß zuletzt im November für Überraschungen gesorgt hatte. „Wir hatten seinerzeit ja das Sportlerbecken aufgrund des Algenbefalls leeren müssen und hatten damals schon die Fugenwartung gleich miterledigt“, berichtet Ebersbach während des Rundgangs durch das leere Bad. „Dabei haben wir festgestellt, wie sehr wir diesen ganzen Prozess bis hin zum Trocknen der neuen Fugen unterschätzt hatten“, ergänzt Hellbach. Nun aber seien alle schlauer und die übrigen Becken ebenfalls bereits weitestgehend fertig.

Für Schwimmbäder eher ungewöhnliche Utensilien finden sich derzeit am Beckenrand in der Wasserwelt. Quelle: Rebekka Neander

Nach einer erneuten Grundreinigung und Desinfektion könne dann auch das Wasser wieder einlaufen. „Wir werden mit dem Anheizen bereits beginnen, aber auf einer Grundtemperatur verharren“, sagt Ebersbach, „um die Energiekosten zu niedrig wie möglich zu halten.“ Wann das Bad wieder öffnen kann, steht noch nicht fest. Mit dem Aufheizen auf die Endtemperatur müsse der Betrieb spätestens zwei Tage vor dem Eröffnungstag beginnen. „Wir benötigen ja auch für die Gastronomie und das Personal einen gewissen Vorlauf.“ Die restlichen Lebensmittel hatte die Wasserwelt am Tag der Schließung der Tafel Langenhagen überlassen.

„Wenn alle Vorbereitungen fertig sind, können wir aber sofort wieder für alle öffnen“, ergänzt Baudezernent Carsten Hettwer, der zugleich Leiter des städtischen Eigenbetriebes Bad ist. Er hofft insbesondere im Interesse der Vereine, Schwimmkurse und Schulen auf eine baldige Wiedereröffnung. „Welche wirtschaftlichen Konsequenzen die Pause für uns alle hat, kann derzeit überhaupt niemand sagen.“

Sauna-Boden muss noch einmal raus Unabhängig von den Wartungsarbeiten im Schwimmbad wird draußen die Kelo- sowie im Innenbereich die Kastanien-Sauna innerhalb der kommenden vier Wochen noch einmal zur Baustelle. „Es hat sich herausgestellt, dass die Leitung im Kühlsystem des Fußbodens bereits beim Betonieren abgeknickt worden ist“, sagte Baudezernent Carsten Hettwer jetzt während eines Rundgangs durch das geschlossene Schwimmbad. Der Boden werde in den beiden Saunen deshalb zu heiß. „Dieser Mangel ist erst im Laufe der Zeit deutlich geworden, auch nachdem sich einige Gäste beschwert hatten.“ Weil nun alle Nachbesserungsversuche fehlgeschlagen seien, habe sich die Stadt für die große Lösung entschieden. „Alles muss raus und neu verlegt werden“, sagte Hettwer. Er geht davon aus, dass der Austausch der Kühlanlage zum Teil in den Bereich der Gewährleistung fallen werde. Das unlängst vom Rat beschlossene neue Ruhehaus der Sauna lässt noch auf sich warten. Alle bislang vorliegenden Angebote seien weit teurer als geplant, sagte Hettwer. Die Stadt prüfe derzeit, ob sie für die Vergabe die im Zuge der Corona-Pandemie vereinfachten Ausschreibungsverfahren auch für dieses Projekt nutzen könne.

Von Rebekka Neander