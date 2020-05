Auch an der Gutzmannschule sind Schulleitung und Kollegium eigentlich ganz froh, dass sie wenigstens einen Teil ihrer Kinder wieder persönlich in der Schule begrüßen können. Als Förderschule Schwerpunkt Sprache sei ein Onlineunterricht zu Hause nur begrenzt tauglich, gerade für die kleineren Kinder, sagt Konrektorin Birgit Mierau. „Hier geht es ja ganz besonders um die korrekte Aussprache. Zudem haben manche Kinder Verständnisprobleme. Was sie genau in einer Aufgabe zu tun haben, müssen wir zuweilen spielerisch im Unterricht über Handlungsanweisungen herleiten“, sagt Mierau. Das funktioniere per Videoschaltung nicht.

Ihre Sorgen will Mierau jedoch nicht als Vorwurf verstanden wissen. „Es ist eben so, wir können daran nichts ändern.“ Das gilt auch für die zweite große Problemlage: die Beförderung der Kinder. „Unsere Kinder werden ja mit Kleinbussen aus dem gesamten Einzugsgebiet in der Region hierher gebracht.“ Statt neun Kindern dürfen derzeit nur jeweils drei Kinder in den Bus steigen. „Jetzt geht das noch. Aber wir wissen nicht, wie wir das lösen sollen, wenn wieder mehr Kinder in der Schule zugelassen sind.“ Schon jetzt wechselten die Gruppen nicht tageweise, wie an den meisten anderen Regelschulen, sondern wochenweise. „Das ist den Fahrteams nicht zuzumuten, jeden Tag andere Kinder irgendwo abholen zu müssen.“

Onlineunterricht konnte die Schule, deren Trägerin die Region Hannover ist, auch aus einem anderen Grund bislang nur begrenzt anbieten. Erst seit Anfang des Jahres verfügt sie überhaupt über die nötige Breitbandversorgung für das Internet. „Wir sitzen hier am Ende der Konrad-Adenauer-Straße mit noch zwei weiteren großen Schulen, da kam über den alten Draht einfach nicht mehr viel an bei uns.“ Inzwischen sei das Problem baulich behoben. „Der Antrag auf Zugang zur Bildungscloud des Landes ist immerhin gestellt.“ Auch Tablets sollen angeschafft werden. „Es ist alles angeschoben“, sagt Mierau. „Aber innerhalb der nächsten drei Monate wohl kaum umsetzbar.“

Auch an der Gutzmannschulesind Schulleitung und Kollegium eigentlich ganz froh, dass sie wenigstens einen Teil ihrer Kinder wieder persönlich in der Schule begrüßen können. Als Förderschule Schwerpunkt Sprache sei ein Onlineunterricht zu Hause nur begrenzt tauglich, gerade für die kleineren Kinder, sagt Konrektorin Birgit Mierau. „Hier geht es ja ganz besonders um die korrekte Aussprache. Zudem haben manche Kinder Verständnisprobleme. Was sie genau in einer Aufgabe zu tun haben, müssen wir zuweilen spielerisch im Unterricht über Handlungsanweisungen herleiten“, sagt Mierau. Das funktioniere per Videoschaltung nicht.

Ihre Sorgen will Mierau jedoch nicht als Vorwurf verstanden wissen. „Es ist eben so, wir können daran nichts ändern.“ Das gilt auch für die zweite große Problemlage: die Beförderung der Kinder. „Unsere Kinder werden ja mit Kleinbussen aus dem gesamten Einzugsgebiet in der Region hierher gebracht.“ Statt neun Kindern dürfen derzeit nur jeweils drei Kinder in den Bus steigen. „Jetzt geht das noch. Aber wir wissen nicht, wie wir das lösen sollen, wenn wieder mehr Kinder in der Schule zugelassen sind.“ Schon jetzt wechselten die Gruppen nicht tageweise, wie an den meisten anderen Regelschulen, sondern wochenweise. „Das ist den Fahrteams nicht zuzumuten, jeden Tag andere Kinder irgendwo abholen zu müssen.“

Onlineunterricht konnte die Schule, deren Trägerin die Region Hannover ist, auch aus einem anderen Grund bislang nur begrenzt anbieten. Erst seit Anfang des Jahres verfügt sie überhaupt über die nötige Breitbandversorgung für das Internet. „Wir sitzen hier am Ende der Konrad-Adenauer-Straße mit noch zwei weiteren großen Schulen, da kam über den alten Draht einfach nicht mehr viel an bei uns.“ Inzwischen sei das Problem baulich behoben. „Der Antrag auf Zugang zur Bildungscloud des Landes ist immerhin gestellt.“ Auch Tablets sollen bald angeschafft werden. „Es ist alles angeschoben“, sagt Mierau. „Aber innerhalb der nächsten drei Monate wohl kaum umsetzbar.“