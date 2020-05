Langenhagen/Seelze

Cybercrime-Ermittler der Staatsanwaltschaft Göttingen und der Polizeiinspektion Braunschweig hatten im vergangenen Jahr mehrere Tatverdächtige ermittelt, die mithilfe betrügerisch erlangter Daten auf Konten von Bankkunden zugegriffen und mehr als 420.000 Euro ins Ausland transferiert hatten. Die beiden mutmaßlichen Haupttäter, ein 31-jähriger Student aus Langenhagen und ein 29-jähriger Banklehrling aus Seelze, der ursprünglich aus Goslar stammt, mussten sich jetzt vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Nach Angaben eines Justizsprechers verurteilte das Gericht den Langenhagener zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten, sein Komplize aus Seelze erhielt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Ein weiterer 29-jähriger Mitangeklagter aus Goslar bekam eine Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Geld geht an Geschädigte zurück

Nach Ansicht des Gerichts haben sich die Angeklagten, die im vergangenen Oktober festgenommen worden waren, des besonders schweren Betruges schuldig gemacht. Die Polizei hatte damals im Zuge ihrer Ermittlungen noch rund 160.000 Euro sichern und an die Geschädigten zurückgeben können. Das Gericht ordnete die Einziehung der restlichen Geldbeträge an. Im Falle des 31-Jährigen, der für drei Taten verurteilt wurde, sind es 265.000 Euro, beim 29-Jährigen, der in zwei Fällen für schuldig befunden wurde, 129.000 Euro. Beim dritten Angeklagten wurde die Einziehung von 8000 Euro angeordnet, ihn stufte das Gericht lediglich als Gehilfen und nicht als Mittäter ein.

Die Urteile lagen teilweise über und teilweise unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Diese hatte für den 31-Jährigen eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten, für den 29-Jährigen eine Haftstrafe von vier Jahren und für den 29-Jährigen aus Goslar eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren gefordert. Die Verteidiger plädierten jeweils auf Bewährungsstrafen, ohne einen konkreten Antrag zu stellen.

Musikvideo zeigt 500-Euro-Scheine

Das Gericht hielt den 31-Jährigen aus Langenhagen für den „Kopf“ des kriminellen Unternehmens. Nach den Erkenntnissen der Ermittler hatte dieser sich mit dem ergaunerten Geld teure Geräte für ein professionelles Tonstudio angeschafft, das sich im Keller seiner Wohnung in Langenhagen befand. Beide Hauptangeklagte agierten als Rap-Musiker und hatten im vergangenen Jahr auch ein Musikvideo veröffentlicht. Auf einem der Videos seien zahlreiche 500-Euro-Scheine zu sehen gewesen, sagte der Sprecher der Zentralstelle für Internet- und Computerkriminalität bei der Staatsanwaltschaft Göttingen, Mohamed Bou Sleiman. Die Göttinger Zentralstelle ist für Cybercrime-Delikte im Bezirk des Oberlandesgerichts Braunschweig zuständig.

Möglich wurden die Betrügereien durch einen weiteren Tatverdächtigen aus Achim bei Bremen, gegen den ein gesondertes Ermittlungsverfahren anhängig ist. Dieser soll dem 31-jährigen Hauptangeklagten die persönlichen Daten von vermögenden Bankkunden zugespielt haben, die er sich im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit verschafft haben soll.

Haupttäter hatten diverse Helfer

Um ihre Täterschaft und den Weg des betrügerisch erlangten Geldes zu verschleiern, hätten die beiden Hauptangeklagten stets im Hintergrund agiert und sich diverser Helfer bedient, sagte Bou Sleiman. Diese hätten dann mit gefälschten Ausweisen, die im Darknet erworben wurden, verschiedene Konten eröffnet. Auf diese Konten wurden dann per Telebanking größere Summen von den ausgespähten Konten der vermögenden Kunden transferiert. Anschließend wurde das Geld unter anderem auf Bitcoin-Konten im Ausland weitergeleitet. Um den eigentlichen Drahtziehern auf die Spur zu kommen, hatten die Ermittler in großem Stil Telefonanschlüsse und Online-Kommunikation überwacht.

Von Heidi Niemann