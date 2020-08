Viele Familien haben am Wochenende das sommerliche Wetter am Silbersee in Langenhagen genossen. Drei Kinder galten zwischenzeitlich als vermisst und lösten Suchaktionen der DLRG aus. Die Rettungsschwimmer bitten die Erziehungsberechtigten deshalb um mehr Vorsicht und Sorgfalt.