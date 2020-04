Langenhagen

Normalerweise zieht es besonders in den Sommermonaten zahlreiche Ausflügler an den Silbersee – zum Entspannen und Schwimmen. Doch ist das Baden angesichts der Corona-Pandemie in diesem Jahr überhaupt erlaubt? Oder gibt es ein Verbot? Eine Antwort darauf steht noch aus.

Feststeht hingegen bereits: Die DLRG Langenhagen, die normalerweise über die Schwimmer wacht, verschiebt das eigentlich für Sonnabend, 16. Mai, geplante Anschwimmen –offizieller Startschuss für die Badesaison – auf unbestimmte Zeit. „Wie und ob der Wachdienst in diesem Jahr stattfindet, muss die Situation in den nächsten Wochen zeigen“, berichtet DLRG-Sprecher Frank Berkemann. Eine Entscheidung dazu solle es Anfang Mai geben.

Die DLRG Langenhagen hat ihre Wasserrettungsstation am Westufer des Silbersees. Dort hissen die Ehrenamtlichen jeweils im Sommer ihre Fahnen. Quelle: Rebekka Neander (Archiv)

Rettungsschwimmer sollen sich nicht gegenseitig anstecken

In den vergangenen Jahren seien an schönen Sommertagen etwa 30 Rettungsschwimmer am Silbersee vor Ort gewesen und hatten ein Auge auf die Badegäste. Dies geht Berkemanns Angaben zufolge in diesem Jahr nicht. Selbst wenn man auch 2020 im Silbersee baden dürfe, müsse die DLRG aufpassen, dass sich die Rettungsschwimmer nicht gegenseitig mit dem Coronavirus ansteckten. Die Mannschaft am See werde vermutlich verkleinert und Gesichtsmasken tragen, um sich und die Schwimmer zu schützen, berichtet Berkemann. Aktuell sei die DLRG zu diesen Planungen noch in der „Findungsphase“, wie es der Sprecher nennt.

Gibt es ein generelles Badeverbot?

Zu der Grundsatzfrage, ob in dem beliebten Gewässer in diesem Jahr überhaupt gebadet werden dürfe, versuche der DLRG-Vorsitzende Torsten Semmler Berkemanns Angaben zufolge, bereits ein Gespräch mit Langenhagens Bürgermeister zu vereinbaren. Auch wenn es ein Verbot gebe, werde die DLRG an schönen Tagen „mit Sicherheit vor Ort sein“, um über die Ausflügler zu wachen. „Wenn wir gebraucht werden, stehen wir bereit“, kündigt Berkemann an.

Bei der Stadt warte man aktuell auf Hinweise von der Region Hannover zu dem Thema, berichtet Sprecherin Inga Sievert. Erst dann werde die Verwaltung eine Entscheidung zum Baden in den städtischen Gewässern treffen.

Keine Veranstaltungen bis zum 18. Mai

Bei der DLRG Langenhagen ruht unterdessen der gesamte Betrieb. Bis mindestens zum 18. Mai gibt es keine öffentlichen Veranstaltungen, Ausbildungsdienste, Schwimmkurse oder Trainingstermine. Dies habe der Bundesvorstand der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft entschieden, berichtet Berkemann. Die Wasserwelt, Trainigsstätte der Ortsgruppe und Ort der Schwimmkurse, bleibt ebenfalls weiterhin zu.

Süße Überraschung für Bedürftige: Roland Freudenmann, stellvertretender Vorsitzender der DLRG Langenhagen, überreicht für die Lebensmittelspende 2.0 Überraschungseier an Annika Stegmaier von der Freiwilligenagentur, Bettina Auras und Nora Mötefind. Quelle: Frank Berkemann/DLRG

DLRG spendet Ü-Eier für Lebensmittelausgabe

Auch der Ostercup im März in der Wasserwelt fiel aus. Doch die Ehrenamtlichen hatten bereits mehr als 250 Überraschungseier als Preise für die Teilnehmer an dem Vergleichswettkampf für Rettungsschwimmer gekauft. Mehr als 70 Mannschaften wären an den Start gegangen. Weil die Eier durch die Veranstaltungsabsage übrig waren, spendete die DLRG diese an die Freiwilligenagentur der Stadt. Roland Freudenmann, stellvertretender Vorsitzender, überreichte die süßen Überraschungen den Verantwortlichen, die aktuell eine Lebensmittelausgabe für Bedürftige aus der Stadt organisieren.

Fällt das Seefest im August aus? DLRG hat noch keine Entscheidung getroffen Bis mindestens zum 18. Mai steht der komplette Betrieb bei der DLRG Langenhagen still. Dadurch brechen den Rettungsschwimmern auch einige Einnahmen weg. Die Ortsgruppe schraube Investitionen zurück, berichtet Sprecher Frank Berkemann. „Von daher ruht eigentlich wirklich alles.“ Der Vorstand der Ortsgruppe schalte aktuell Videokonferenzen, um sich zu besprechen. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Auch das für den 22. August geplante und beliebte Seefest am Silbersee steht noch in den Sternen. Bis Ende August sind angesichts der Corona-Pandemie Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verboten. Doch die Entscheidung zur Absage will die DLRG erst kurzfristig treffen – abhängig von der weiteren Entwicklung, sagt der DLRG-Sprecher. So wollen sich die Rettungsschwimmer noch „ein kleines Hintertürchen offenhalten“. Mit Blick auf ihre Mitglieder und die zum Teil schwierige finanzielle Situation hat die DLRG indes die Zahlung der fälligen Beiträge verschoben. Diese werden statt am 1. April nun erst im dritten Quartal des Jahres, also zwischen Juli und September, von den Konten eingezogen. Die Spartenbeiträge für das Anfängerschwimmen werden nach Auskunft von Berkemann erst nach Wiederaufnahme der Ausbildung fällig.

Von Julia Gödde-Polley