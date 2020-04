Langenhagen

Man weiß als Passant nicht, ob man weinen oder schmunzeln soll beim Anblick dieses Schildes: „ Einbruch zwecklos!!! Es befindet sich KEIN Desinfektionsmittel, Handschuhe oder Mundschutz im Auto“, steht auf dem weißen Papier, das in einem Wagen der DRK-Sozialstation in Langenhagen hängt. Der erste Satz und „KEIN“ sind mit roter Farbe abgesetzt.

Tanja Wurm, Leiterin der Einrichtung mit Sitz in Wiesenau, berichtet, dass die Schilder mögliche Einbrecher in Zeiten der Corona-Pandemie abschrecken sollen. Zudem wolle man den Menschen mitteilen: „Hier gibt’s nichts zu holen.“ In Hannover habe es bereits Einbrüche in Pflegedienstautos gegeben, berichtet Wurm. In der Medizinischen Hochschule machten Einbrecher ebenfalls Beute und stahlen Atemmasken sowie Schutzbrillen. Einen ähnlichen Vorfall habe es bei der Sozialstation glücklicherweise noch nicht gegeben.

„Man weiß einfach nicht, was los ist in dieser Zeit“

Dennoch hat sie vorsichtshalber gehandelt: Vor zwei Wochen habe sie alle 14 Fahrzeuge des Pflegedienstes mit diesem Hinweis ausgestattet. In allen Autos klebt der Zettel im hinteren Fenster auf der Fahrerseite, sagt Wurm. Die Wagen stehen immer auf der Straße. Die Gefahr für einen Einbruch von Menschen, die Jagd auf diese wegen der Pandemie knappen Artikel machen, erhöht sich dadurch. „Man weiß einfach nicht, was los ist in dieser Zeit“, sagt die Leiterin der DRK-Sozialstation. „Ob’s was bringt? Keine Ahnung.“

Wedemärker Pflegedienst bestückt Autos weniger

Kai Dase, Geschäftsführer des ambulanten Pflegedienstes Caspar & Dase in der Wedemark, betrachtet Hinweisschilder in den Autos aktuell als nicht notwendig. „Im Augenblick empfinden wir die Wedemark als sehr wohlwollend uns gegenüber“, sagt er. Dennoch seien die Mitarbeiter angewiesen worden, die persönliche Schutzausrüstung und andere Gegenstände nicht mehr offen sichtbar in den Fahrzeugen liegen zu lassen. Zudem würden die Wagen weniger bestückt. Die benötigten Hygieneartikel werden Dases Angaben zufolge einzeln in der Zentrale an das Personal rausgegeben.

