Langenhagen

Ein Rundgang über die Baustellen in der Alten Mitte, eine musikalische Entdeckungstour durch Wiesenau, die Offene Pforte steht im Stadtgebiet wieder an und der Wochenmarkt öffnet auf dem Marktplatz. Was sonst am Wochenende in Langenhagen los ist, lesen Sie hier:

Sonnabend: Saison-Eröffnung im Kaltenweider Blumen- und Gemüsegarten

Am Sonnabend, 11. Mai, startet der Blumen- und Gemüsegarten im IKEP Kaltenweide in die Saison. Um 10 Uhr geht es los, dann werden die letzten Beete angelegt, Saaten und Pflanzen in die Erde eingebracht und der Unterstand für die vorhandenen Tomaten-Beete erweitert. „Wir machen den Garten fit für den Sommer“, sagt Florian Windeck vom entsprechenden Arbeitskreis des Vereins Bürger für Kaltenweide. Interessierte sind eingeladen, am Sonnabend das Gartengelände oder auch die Aktiven kennen zu lernen. Und nach der Arbeit folgt das Vergnügen. „Wir hoffen auf gutes Wetter und werden gegen Mittag den Grill anwerfen“, sagt Windeck.

In Wiesenau gilt es, Legenden zu entdecken. Quelle: Stadt Langenhagen

Sonnabend: Sanierungsgebiet Wiesenau bei Streifzug entdecken

Im Sanierungsgebiet Wiesenau heißt das Motto „Legenden in Wiesenau“. Los geht es dort an der Bachstraße/ Ecke Wagnerstraße um 11 Uhr mit „Street-Klassik“. Dabei werden vier neue Hinweisschilder für die Straßen im Komponistenviertel präsentiert. Unter Leitung des Musikdirektors und Langenhagener Ehrenbürgers Ernst Müller spielen Mitglieder des Langenhagener Sinfonieorchesters an den entsprechenden Straßeneinmündungen Stücke des jeweiligen Komponisten. Die „Street-Klassik“ dauert bis etwa 11.45 Uhr.

Sonnabend: Baustellen-Rundgang durch Alte Mitte

Nach Jahren der Planung werden in Langenhagens „Alter Mitte“ nun die ersten Ergebnisse sichtbar. An vielen Stellen wird gebaut und saniert – immer mit dem Ziel einer Belebung des Quartiers. Der Baustellen-Rundgang beginnt am Sonnabend, 11. Mai, um 12 Uhr an der Walsroder Straße 129. Dort steht von 10 bis 14 Uhr auch ein Informationsstand. Anschließend steht ab 14 Uhr ein Workshop im Gemeindehaus der Elisabethkirche zum Thema „Ein Farb- und Gestaltungskonzept für private Gebäude“ auf dem Programm.

Eine Viertelstunde später öffnet um 12 Uhr im Quartierstreff Wiesenauein Erzählcafé. Dort in der Freiligrathstraße 11 sind Menschen jeden Alters eingeladen, mit Bildern und Anekdoten aus und von ihrem Stadtteil zu berichten. Dieser Part dauert bis etwa 15 Uhr.

Sonnabend: Kirche thematisiert Organspende

Die Organspende ist aktuell bei vielen Menschen Gesprächsthema. Dabei gibt es Gerüchte und teils falsche Vorstellungen. Die Elia-Kirchengemeinde lädt deshalb für Sonnabend, 11. Mai, 16 Uhr, zu einem medizinischen Vortrag mit dem ehemaligen Kardiologen Arnold Seegers in die Kirche an der Konrad-Adenauer-Straße 33 ein. In einem zweiten, für Juni geplanten Teil wird sich Pastor Marc Gommlich mit diesem Thema in seiner Sonntagspredigt befassen.

Sonnabend: Wochenmarkt auf dem Marktplatz

Auf dem Marktplatz können Besucher – wie jeden Sonnabend – von 8 bis 13 Uhr frische Produkte kaufen.

Sonntag: Offene Pforte macht Blick in fremde Gärten möglich

In Langenhagen steht die Saison der Offenen Pforte wieder an. Die mittlerweile 15. Auflage beginnt am 12. Mai. Dabei können Besucher Blicke in fremde Gärten werfen und sich Ideen für das eigene Grün holen.

Der Naturschutzbund ruft wieder zur Vogelzählung auf. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa (Archiv)

Freitag bis Sonntag: Naturschützer rufen zur Vogel-Zählung auf

Wie viele Buchfinken und Meisen gibt es noch in Langenhagen. Und wie viele Amseln oder Rotkehlchen? Das möchte der Naturschutzbund ( Nabu) wissen und ruft mit der bundesweiten Aktion „Stunde der Gartenvögel“ zur Zählung auf. Gartenfreunde sind aufgefordert, von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Mai, die Vogelarten zu notieren und an den Nabu zu melden.

Von Julia Polley, Sven Warnecke und Stephan Hartung