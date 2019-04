Langenhagen

Bei einer Wanderung können Teilnehmer die Kreuzkröte sehen und hören, der Wochenmarkt auf dem Marktplatz lädt zum Bummeln ein und am Silbersee gibt es Spiel und Spaß für Kinder. Was sonst am Wochenende in Langenhagen los ist, lesen Sie hier:

Sonnabend: Kinder sehen Feldlerchen

Singvögeln lauschen und nach ihnen Ausschau halten: Das können Kinder von sechs bis zwölf Jahren am Sonnabend, 27. April. Von 15 bis 17 Uhr lädt die Rudi-Rotbein-Gruppe des Nabu Langenhagen zu einer Tour durch die Feldmark ein. Auch die Feldlerche, der Vogel des Jahres, sollen die Teilnehmer sehen und hören. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Südseite des Waldsees in Krähenwinkel. Anmeldungen nimmt Silke Brodersen bis morgen unter Telefon (05 11) 73 50 33 oder per E-Mail an rudirotbein@nabu-langenhagen.de entgegen.

Sonnabend: Abenteuerland startet in die Saison

Spiel und Spaß am Silbersee: Das bietet das Abenteuerland Langenhagen. Der Verein lädt für Sonnabend, 27. April, zur Saisoneröffnung ein. Ab dann ist das Areal wieder regelmäßig geöffnet.

Mit ihrer großen, kehlständigen Schallblase kann die Kreuzkröte die Lautstärke ihrer Rufe verstärken und ist in bis zu 800 Meter Entfernung hörbar. Quelle: Nabu Langenhagen/Ricky Stankewitz

Sonnabend: Nachtwanderung des Nabu führt zur Kreuzkröte

Eine Wanderung mit Taschenlampen über das ehemalige Truppenübungsplatzgelände an der Straße Kugelfangtrift organisiert der Nabu Langenhagen. Die Teilnehmer begeben sich am Sonnabenabend auf die Spuren von Kreuzkröten und Zauneidechsen.

Sonnabend: Wochenmarkt auf dem Marktplatz

Auf dem Marktplatz können Besucher – wie jeden Sonnabend – von 8 bis 13 Uhr frische Produkte kaufen.

Spaziergang mit dem Hund: Auf diesen Flächen dürfen die Vierbeiner frei laufen

Sie wollen mit Ihrem Hund einen Spaziergang machen und ihn frei herumlaufen lassen? Seit Anfang April müssen Hunde wieder an der Leine geführt werden. Die Brut- und Setzzeit hat begonnen. Die Stadt Langenhagen hat jedoch Hundeauslaufflächen eingerichtet, auf denen Vierbeiner das ganze Jahr über frei herumlaufen dürfen.

So hat die Wasserwelt geöffnet

Einige Bahnen schwimmen in der Wasserwelt in Langenhagen? Oder in der Saunawelt entspannen? Hier finden Sie die Öffnungszeiten des Sport- und Freizeitbad.

