Die Initiative der Langenhagener Stadtverwaltung, künftig die Anbieter von E-Scootern bei falsch abgestellten Gefährten zur Kasse zu bitten, wird von den Lesern teils positiv begrüßt, teils kontrovers diskutiert.

Leserin Angelika Franke aus Langenhagen: „,Parkkonzept‘ ist nicht hinnehmbar“

Die angedachten Bußgelder für die neuartigen Roller in Langenhagen begrüße ich. Da es sich um Fortbewegungsmittel für jüngere oder sportliche Menschen und Mitbürger handelt, sollte den Benutzern durchaus zugemutet werden, diese nach Benutzung ordnungsgemäß und standfest abzustellen. Ein paar Meter Fußweg wären da schon zuzumuten.

Wer hatte sich eigentlich Gedanken darüber gemacht, ob Rollatoren-benutzende Bürger oder Eltern mit Kinderwagen noch auf den ohnehin schmalen Fußwegen sich vorbeischlängeln können? Müssen Fußgänger dann auf die Straße, um auszuweichen? Das geht gar nicht. Die Gefährte werden oft dort hingeworfen, wo es gerade vermeintlich passt, leider.

Dass es Roller gibt, begrüße ich allerdings – aber nicht mit diesem willkürlichen „Parkkonzept“. Angelika Franke, Langenhagen

Leser Niels Thomsen aus der Wedemark: „Echt gefährliches Hindernis“

Eine super Entscheidung seitens der Stadt Langenhagen, gegen die schlecht geparkten Roller vorzugehen. Auf meiner Pendlerroute mit dem Fahrrad könnten die Ordnungshüter morgens direkt auf Höhe des Hotel Jägerhofs in Krähenwinkel einen echten Rollerhotspot erleben – und in der Folge nach dem Bußgeldkatalog 240 Euro verdienen.

Aber ich möchte noch weiter gehen, es kommt durchaus des Öfteren vor, dass die Roller nicht nur schlecht geparkt sind, sondern unbeleuchtet quer stehend oder sogar liegend die Fuß- und Radwege blockieren.

Gerade in der dunklen Jahreszeit werden die Roller damit zu einem echt gefährlichen Hindernis. Ich würde sogar so weit gehen, dass damit der Tatbestand des gefährlichen Eingriffes in den Verkehr gegeben ist, und würde mir wünschen, dass dagegen deutlich vorgegangen wird. Niels Thomsen, Wedemark

Leser Dr. Roland Bretschneider aus Langenhagen: „Verursacherprinzip muss gelten“

Der Artikel befremdet mich doch sehr, weil in der Bestrafung hier doch der Falsche getroffen wird. Das Verursacherprinzip sollte und muss auch hier Anwendung finden. Im Sommer ist mir in Porto etwas Tolles aufgefallen: Dort gibt es abseits des Bürgersteigs aufgemalt Quadrate – sehr vielfältig. In diese Flächen stellt man nach Benutzung der Roller diese hinein, und die Sache ist in Ordnung – wirklich in Ordnung. Wenn man das allerdings nicht in den gekennzeichneten Flächen tut, folgt die Strafe auf dem Fuß: Die Fahrt gilt als nicht beendet, und die Uhr läuft unbegrenzt weiter – und das wird richtig teuer.

Sollte das nicht auch eine Art der Verkehrserziehung bei uns sein? Gegebenenfalls müsste man dann allerdings die letzten 200 bis 500 Meter einfach noch mal zu Fuß zurücklegen. Das täte den meisten von uns auch ganz gut. Vielleicht scheitert so was aber an unserer Digitalisierung – oder? Es wäre schade. Dr. Roland Bretschneider, Langenhagen

