Hannover

Autofahrer müssen am Dienstagmittag in Langenhagen und im nördlichen Hannover mit Behinderungen rechnen. Die Gewerkschaft IG Metall hat ab 12 Uhr zu einem Warnstreik im Zuge der laufenden Tarifverhandlungen aufgerufen. Die Teilnehmer sollen mit ihren Autos an einem Korso von der Münchener Straße in Langenhagen starten und dann bis zur Ecke Vahrenwalder Straße/ Industrieweg fahren. Die Polizei rechnet mit rund 150 Fahrzeugen. Die Wagen werden voraussichtlich mit Fahnen beflaggt und laut hupend durch die Straßen fahren. Beamte der Polizei werden den Korso begleiten. Die Aktion soll um 14 Uhr beendet sein.

Korso von Langenhagen nach Hannover

Die Autos fahren ab 12 Uhr von der Münchner Straße in Langenhagen über die Godshorner und die Walsroder Straße zur Vahrenwalder Straße. An der Ecke Vahrenwalder Straße/Industrieweg wird der Korso einen U-Turn machen, um dann wieder zu Münchner Straße zurückzufahren. Die IG Metall befindet sich derzeit in Tarifverhandlungen für einen Flächentarifvertrag in der niedersächsischen Metallindustrie. Aus Sicht der Gewerkschafter gibt es bislang keine Bewegung bei den Arbeitgebern, um zu einer Einigung zu gelangen.

Drei weitere Demos in Hannover geplant

Aus diesem Grund hat die IG Metall zur Teilnahme an der Protestaktion aufgerufen. Nach Ansicht von Sascha Dudzik, der für die Gewerkschaft mit am Verhandlungstisch sitzt, sei es jetzt an der Zeit, dass die Auseinandersetzungen auch im Stadtbild von Hannover deutlich werden. „Auch für weitere Aktionen sind der Kreativität unserer Kolleginnen und Kollegen keine Grenzen gesetzt, um Corona und Arbeitskampf sicher zusammenzubringen“, heißt es in einer Mitteilung. In den kommenden Tagen sind drei weitere Autokorsos in Hannover geplant.

Von Tobias Morchner