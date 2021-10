Langenhagen

Die Volkshochschule (VHS) Langenhagen und die katholische Pfarrgemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel setzen ihre Kooperation fort. Nach der Corona-Zwangspause gibt es in diesem Herbst wieder eine gemeinsame Vortragsreihe. Diesmal lautet das Thema „Demokratie als Lebensform“. Innerhalb von einer Woche treten drei Referenten auf. Für alle Vorträge gilt die 2-G-Regel.

„Wir wollen der Frage nachgehen, was die Gesellschaft zusammenhält und wie die Demokratie gegenüber Krisen standhaft bleibt, schließlich ist die Demokratie eine komplizierte Staatsform“, sagt Dirk Heuwinkel. Er organisiert für die Pfarrgemeinde zusammen mit der VHS die Veranstaltung. Die Vorbereitungen laufen bereits seit Februar.

Jürgen Manemann eröffnet die Vortragsreihe am 8. November. Quelle: Mark Bode (Archiv)

Den Auftakt macht Jürgen Manemann am Montag, 8. November, um 19 Uhr im VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße. Der Professor leitet seit 2009 das Forschungsinstitut für Philosophie Hannover. Unter dem Titel „Wie demokratisch sind wir?“ spricht er über die Demokratie und deren Belastungsgrenzen – und wie sie gestaltet sein muss, um gut miteinander leben zu können. „Ehrliche Fakten, transparente Information“ lautet das Motto zwei Tage später ab 19 Uhr im Pfarrheim der Liebfrauenkirche, Karl-Kellner-Straße 67. Dann gibt Antje Bismark, Leiterin der Lokalredaktion Nordost der Madsack Mediengruppe, einen Einblick in den journalistischen Alltag. Sie spricht darüber, welche Rolle Kommunikation für die Demokratie in Krisenzeiten spielt und woran seriöse Quellen zu erkennen sind.

Antje Bismark erläutert die Rolle der Medien in einer funktionierenden Demokratie. Quelle: Christoph Hage (Archiv)

Eintritt zu „Demokratie als Lebensform“ ist frei

Den Abschluss der Vortragsreihe bildet Irina Gewinner am Freitag, 12. November, ab 19 Uhr im Gemeindesaal der Zwölf-Apostel-Kirche, Weserweg 3. Die Leiterin der Arbeitsgruppe zur empirischen Sozialforschung am Institut für Soziologie der Leibniz-Universität Hannover referiert mit ihrem Thema „Gesellschaft in der Krise“ über die Folgen der Corona-Pandemie und den Wandel der sozialen Interaktion.

Irina Gewinner spricht über die Gesellschaft in der Krise. Quelle: privat

VHS-Leiterin Annette von Stieglitz ist zufrieden: „Wir haben interessante Leute dabei, die uns viel Spannendes zu sagen haben.“ Besucher können alle Vorträge kostenlos verfolgen, bis Freitag, 5. November, ist allerdings eine Anmeldung per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de nötig.

Von Stephan Hartung