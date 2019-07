Langenhagen

Überraschung für etliche Reisende am ersten Tag der Sommerferien: Vor dem Flughafen und im Terminal A protestieren zurzeit rund 50 Demonstranten gegen die Pläne für eine zentrale Abschiebebehörde in Hannover-Langenhagen. Der Protestmarsch hat gegen 15.30 Uhr vor der Landesaufnahmebehörde und der Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Hannover in Langenhagen begonnen. Dort soll die neue Einrichtung auch wegen der Nähe zu der zentralen Stelle für Abschiebehaft und zum Flughafen entstehen. Das hatte im Mai Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) verkündet.

Kritik an Abschiebung nach Aktenlage

Die Organisatoren des Protestmarsches lehnen ein zentrales Abschiebezentrum entschieden ab. Sie kritisieren insbesondere die Art und Weise, wie künftig in Niedersachsen Abschiebungen vorgenommen werden sollen. Schon im Aufruf zur Demonstration hieß es: „Während die kommunalen Ausländerbehörden, die bislang mit den Abschiebungen befasst sind, im persönlichen Kontakt mit den Betroffenen stehen, wird in der Zentralen Abschiebebehörde nach Aktenlage entschieden, sodass die Beschäftigten die Betroffenen zu keinem Zeitpunkt zu Gesicht bekommen“. Nach Angaben der Gegner wurden im vergangenen Jahr in Niedersachsen 1445 Menschen abgeschoben. Diese Zahl solle nun durch die Organisation in einer zentralen Abschiebebehörde gesteigert werden, kritisieren die Demonstranten.

Neue Büros für 50 Sachbearbeiter geplant

Langenhagen wird laut Innenministerium als Standort für ein Abschiebezentrum favorisiert, weil dort bislang schon Mitarbeiter der Landesaufnahmebehörde an der Beschaffung von Passersatzdokumenten für ausreisepflichtige Ausländer ohne Papiere arbeiten. Demnach gibt es dort auch Erweiterungspotenzial. Außerdem befindet sich in Langenhagen die zentrale Abschiebehaft für Niedersachsen – die soll aber ausdrücklich nicht ausgebaut werden. Vielmehr sollen 50 neue Büros für Sachbearbeiter in diesem Jahr entstehen. Aufgabe der neuen Zentralbehörde soll sein, Abschiebungen in Niedersachsen effektiver zu gestalten. Der Grund: Die Zahl der Abschiebungen geht zurück, die Zahl der Ausreisepflichtigen steigt. Grund dafür sind vielfältige Probleme der eigentlich zuständigen Kommunen, Abschiebungen ausreisepflichtiger Ausländer effektiv durchzuführen.

Pläne für zentrale Behörde sind umstritten

Eine zentrale Abschiebebehörde ist aber hoch umstritten. Auch der niedersächsische Flüchtlingsrat ist dagegen.

Von Ingo Rodriguez