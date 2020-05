Wedemark

Bereits die Zukunft jenseits der Corona-Pandemie hat Niels Ove Thomsen, Familienvater aus der Wedemark, im Blick. Er möchte einen Stammtisch gründen. Einen, bei dem sich Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes austauschen können. Und einen, der dafür sorgt, dass der Nachwuchs Spielgefährten findet, denen es ähnlich geht. Die sich gegenseitig zeigen, dass Diabetes das Leben begleitet, es aber nicht einschränken muss. Thomsens Tochter Leni ist neun Jahre alt. Sie hat seit zwei Jahren Diabetes Typ 1 und eine Insulinpumpe.

„Am Anfang standen wir gefühlt vor den Alpen. Mittlerweile ist es ein Spaziergang zum Brelinger Berg“, beschreibt Thomsen seine Erfahrungen. Und die lauten: Auch wenn ein Kind Diabetes hat, kann es aktiv leben und Spaß haben. „Mit der Familie in Urlaub fahren, reiten, Radtouren machen, das geht alles“, macht er anderen Betroffenen Mut. „Die Technik hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren wahnsinnig weiterentwickelt, und es gibt viel Hilfe, wenn man weiß, wo.“ Damit nicht jede Familie alles von null auf ausprobieren muss, sei ein Netzwerk toll.

Netzwerk für Eltern und Kinder schaffen

Für erwachsene Diabetiker gebe es das in der Wedemark und im Umland bereits. Für Familien, bei denen die Kinder betroffen sind, allerdings nicht. Das möchte der Fotograf, der bereits im Internet auf der Website www.diabetes-kids.de aktiv und im Portal zuckerjunkies.com in einem Podcast zu hören ist, ändern. Wenn es denn wieder möglich ist, in Form eines echten Stammtisches. „Kurze Wege sind sinnvoller, als nach Hannover zu fahren“, sagt er und hat Interessierte aus der Wedemark, Langenhagen, Isernhagen und Burgwedel im Sinn.

Dabei will er nicht nur die Eltern miteinander vernetzen, sondern auch und besonders die Kinder. „Natürlich hoffe ich, dass meine Tochter so Spielkameraden findet“, sagt er. Sich gegenseitig zum Spielen besuchen, vielleicht einmal woanders übernachten: „Wenn sich die Eltern auskennen, ist auch das machbar.“ Und je mehr er seinem Kind vertraue, je selbstständiger es mit seinem Lebensbegleiter, der Insulinpumpe, umgehe – desto einfacher und entspannter sei es für alle. „Wir könnten die Blutzuckerkurve unseres Kindes über das Handy durchgehend verfolgen“, sagt er. Doch das wollten sie gar nicht. „Man macht sich selbst total verrückt damit.“

Viele Faktoren wirken auf den Blutzucker ein

Es gebe, das habe er in den vergangenen Jahren gelernt, durchaus Phasen, da passten die Werte einfach nicht und ließen sich partout nicht auf einen Idealwert einstellen. „Das ist einfach so. Aber es geht darum, dass der Durchschnitt passt.“ Hormonelle Umstellungen während der Pubertät könnten sich genauso auswirken wie körperliche Anstrengungen oder auch ein beginnender Infekt. „Wir haben gelernt, das zu lesen und wissen mittlerweile: ,Oh, in zwei Tagen ist Leni krank.‘“ Dass die ein ganz tolles und sicheres Gefühl dafür entwickelt hat, ob alles im grünen Bereich ist, durfte Thomsen bei einer viertägigen Fahrradtour ins Weserbergland erleben.

Diese unternahmen er und Leni gemeinsam mit einer befreundeten Familie mit Kindern ohne Diabetes. In seinem Blog auf www.diabetes-kids.de erzählt Thomsen ausführlich von diesem Abenteuer mit Insulin und diversen anderen Notwendigkeiten sowie reichlich Saft, Traubenzucker und Gummibärchen in den Satteltaschen. Nach einer harten Tagesetappe bei knapp 30 Grad Celsius, die alle an ihre Grenzen brachte, rührte ihn seine Tochter zu Tränen. „Papa, ich bin mit Diabetes besser gefahren als die anderen ohne Diabetes. Jetzt kann ich alles schaffen“, sagte sie.

Eine viertägige Fahrradtour führt Niels Ove Thomsen mit Tochter Leni gemeinsam mit einer befreundeten Familie durch das Weserbergland. Quelle: privat

Die nächste Herausforderung steht bevor

„Ich ziehe meinen Hut vor meiner Tochter, die sich wie eine Löwin dieser Herausforderung gestellt hat. Trotz oder erst recht wegen ihrer Diabetes“, sagt ihr Vater mit Respekt. Es wird nicht die letzte Herausforderung dieser Art gewesen sein. Denn kaum zu Hause angekommen, fragte Leni: „Papa, machen wir nächstes Jahr wieder eine Radtour? Dann kommen Mama und Luise mit! Aber mit weniger Bergen, das schaffen die beiden nicht!“

Von Sandra Köhler