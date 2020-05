Die Ruhe vor dem Lärm: Am Airport Hannover endet die Corona-Pause

Langenhagen

Die Steinchen unter den Füßen der Jogger knirschen. Die Tauben gurren. Ein Labrador plantscht im Wasser. Fahrradreifen rollen über Kies. Zwei Mädchen tuscheln in einiger Entfernung über Jungs. Eine Amsel singt (ziemlich penetrant). Das rotweiße Flatterband, mit dem das Volleyballfeld coronamäßig abgesperrt ist, flattert lautstark im Wind.

Man hört eine Menge an diesem Abend am Ufer des Hufeisensees im Wietzepark Isernhagen. Was man nicht hört, ist Lärm. Nun gut, hinter den Büschen am linken Seeufer grummelt ein Sandbagger. Aber normalerweise würden man an dieser Stelle ziemlich regelmäßig etwas viel Lauteres hören, nämlich durchdringendes Motorengeräusch der Flugzeuge vom Flughafen Langenhagen. Jetzt herrscht, was das angeht, die Lautlosigkeit der Pandemie: Ende März wurde der Flugbetrieb radikal runtergefahren, und er kommt erst langsam wieder in Gang.

Anzeige

Neu entdeckt: Fernsehgucken bei offener Terrassentür

Plötzlich ist da doch ein leises Brummen am Himmel, eine Cessna. „Damit können wir leben“, sagt Hans Peter Wendorff und lacht. Wendorff und seine Kollegen Holger Zenz und Dieter Poppe sitzen im Einsfünfzigabstandshalbkreis auf mitgebrachten Stühlen am Rand der Einflugschneise und erzählen, wie es sich anfühlt, endlich mal durchzuschlafen. Oder bei geöffneter Terrassentür das „heute journal“ zu gucken. So was kannten sie kaum noch.

Weitere HAZ+ Artikel

Sprechen für die Initiative Bon-Ha: Hans Peter Wendorff, Holger Zenz und Dieter Poppe (von links). Quelle: Katrin Kutter

Drei Männer am See, mit Mineralwasser und einem Stoß von Papieren voll von Zahlen und Grafiken und Schallpegeldiagrammen. Die drei gehören zur Initiative „Besser ohne Nachtflug – Hannover Airport“, abgekürzt: Bon-Ha, was wiederum ein Zusammenschluss der Gruppen gegen Fluglärm rings um den Flughafen ist, aus Burgdorf, Garbsen, Isernhagen und Langenhagen. 300 Mitglieder haben sie, aber das Thema, für das sie sich engagieren, betrifft 30.000 Menschen. Pro Jahr starten oder landen 75.000 Flugzeuge in Langenhagen.

„Wir haben nichts gegen den Flughafen“, sagt Dieter Poppe, der 1985 nach Altwarmbüchen gezogen ist. „Es geht uns um die Nachtflüge.“ Die machen rund 20 Prozent der Flugbewegungen aus, nämlich 15.000. Das sind, pro Tag und übers Jahr gerechnet, gar nicht so viele. Aber, sagen Wendorff und Zenz und Poppe: Die Flüge konzentrierten sich in den Monaten von Mai bis Oktober, weil der hannoversche Airport in erster Linie ein Ferienfliegerflughafen ist, und da seien es dann sechs pro Stunde – in den Stunden von 22 bis 6 Uhr. Und es würden immer mehr.

„Man wacht auch bei geschlossenem Fenster auf“

Als Poppe sein Haus in Altwarmbüchen gekauft hat, gab es gerade mal 800 Nachtflüge im Jahr. Zenz lebt schon seit seiner Kindheit in Langenhagen und hat seitdem, wie er sagt, eine kontinuierliche Verschlimmerung der Lage miterlebt. Wendorff ist Mitte der Achtziger nach Garbsen gezogen, Mitte der Neunziger sei es dann losgegangen, Ausbau des Flughafens zur Expo, Tor zum Osten et cetera. Wendorff erzählt, dass in den kleinen Einfamilienhäusern im Bereich des Flughafens die Schlafzimmer oft in den Dachgeschossen untergebracht seien, und sicher, der Flughafen zahle Lärmschutz, aber dann liege man im Sommer in dem aufgeheizten, unlüftbaren Zimmer, „und zusätzlich noch spätestens alle 30 Minuten ein lauter Kracher.“ Denn, ergänzt Poppe: „Man wird auch bei geschlossenen Fenstern geweckt.“ Falls man schläft.

Im Moment nichts los: Flughafen Langenhagen. Quelle: Katrin Kutter

Aber jetzt? Ausgeschlafen? „Jetzt ist es herrlich“, sagt Holger Zenz. Nicht mal mehr Ohropax sei nötig, ein befreiendes Gefühl.

Langenhagen ist ein attraktiver Flughafen für Ferien- und Wochenendflieger, weil anderswo in erreichbarer Nähe – in Hamburg, Bremen, Düsseldorf, aber auch in Frankfurt und München – Nachtflüge untersagt sind. In Hannover jedoch können die Fluggesellschaften ihre Maschinen noch eine Extrarunde etwa nach Mallorca und zurück drehen lassen, das erhöht die Auslastung.

Steht der Fluglärm mit Krankheiten in Verbindung?

Dieter Poppe klappt die Mappe mit den Papieren auf, die drei Herren könnten wahrscheinlich aus dem Ärmel eine Metastudie über die gesundheitlichen Folgen von Fluglärm anfertigen: Herzbeschwerden, Vorhofflimmern, Kreislaufprobleme, Konzentrationsschwächen, Depressionen. Die drei zitieren Professoren und ihre Untersuchungen: „Das Ohr schläft nie.“ Die Studien des Flughafens, dass der Betrieb dort beispielsweise der Daseinsvorsorge diene, erkennen sie nicht an. Das habe man doch jetzt unter Corona gesehen, sagt Poppe: Kurzarbeit am Airport. Das ging, im Gegensatz etwa zu Kliniken. Ergo: Der Flughafen sei „nicht systemrelevant“.

Ja, der Airport setze auf leisere Maschinen. Aber die Flugzeuge seien heute auch größer als früher, und der Lärm werde in Relation zum Gewicht des Flugzeugs beurteilt. „So betrachtet“, sagt Poppe und grinst ironisch, „ist der Leopard-Panzer das leiseste Gefährt in Deutschland.“

Seit Wochen in Parkposition: Die Tui-Flieger. Quelle: Katrin Kutter

Corona sei eine Chance, sagen die drei. Eine Möglichkeit zum Umdenken, raus aus dem Weiter-so. Die Politik könne den Airport zu mehr Nachhaltigkeit, mehr Klimaschutz, mehr Gesundheitsschutz verpflichten. Zenz fragt: Warum müsse man Mineralölsteuer für eine Urlaubsfahrt zur Ostsee zahlen, für den Flug in die Türkei aber nicht? Poppe fragt: Müsse man wirklich für acht Euro zum Kaffeetrinken nach Mailand?

Initiative schreibt E-Mail an Stadt und Land

Die Bon-Ha-Initiative hat diese Fragen per E-Mail auch dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) und dem hannoverschen Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) vorgelegt, weil der Flughafen zu je 35 Prozent Stadt und Land gehört. Vor allem auf Onays Antwort ist sie gespannt, denn früher, als Landtagsabgeordneter, habe er die Fluglärmgegner immer unterstützt.

Um 20.22 Uhr verdrehen die drei Männer am See die Köpfe. Eine Boeing 737 schwebt ein, eine Condor-Maschine, eine der ersten, die wieder unterwegs sind. Zwei Krähen fliegen auf unter dem an- und abschwellenden Röhren.

Keine Passagiere, die Anzeigetafeln zeigen nichts an: Der Airport Hannover in der Corona-Pause. Quelle: Katrin Kutter

Das Flugzeug landet auf einem Flughafen, der gespenstisch wirkt: Auf dem Rollfeld steht eine geparkte blaue Tui-Maschine neben der nächsten, seit Wochen, in den Hallen und auf den Gängen verlieren sich drei, vier Bedienstete, die Schritte hallen, die Reklamesäulen leuchten, die Anzeigetafeln sind eingeschaltet, zeigen aber nichts an.

Noch.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Bert Strebe