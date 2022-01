Langenhagen

Zwischen diesen beiden Bildern liegen exakt 80 Jahre – und natürlich ein wenig Bautätigkeit. Das historische Foto, das die Redaktion mit freundlicher Genehmigung vom Stadtarchiv Langenhagen erhalten hat, zeigt einen Blick von der Einmündung der Kastanienallee auf den Langenforther Platz. Im Jahr 1942 gab es dafür aber noch andere Namen.

Von der Kastanienallee zur Musikschule: So sieht es in gleicher Blickrichtung 80 Jahre später aus. Links ist das heutige Haus der Jugend zusehen. Quelle: Stephan Hartung

Zu sehen ist im Hintergrund die Gastwirtschaft Waldersee, diese besaß damals noch die Adresse Stader Landstraße 2. Heute ist in diesem Gebäude die Musikschule Langenhagen untergebracht – aber eben postalisch an der heutigen Walsroder Straße gelegen. Beim Blick aus der nunmehr in Kastanienallee umbenannten Straße ist die Musikschule erkennbar – wenn auch nur noch erschwert. Denn 80 Jahre später haben sich Straßenschild, Papiercontainer und vor allem ein Hochbahnsteig der Stadtbahntrasse dazwischengeschoben. Markant jedoch: Die Fensterfronten in Erd- und Obergeschoss an der Südseite des Musikschulgebäudes im Vergleich mit dem Gastwirtschafthaus sind identisch.

Von Stephan Hartung