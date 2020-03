Langenhagen

Zwei Männer haben sich am Sonntagabend an einem Baucontainer eines Garten- und Landschaftsbaubetrieb in Langenhagen zu schaffen gemacht. Die Unbekannten entwendeten Geräte.

Zeugen beobachteten die Diebe um 23.47 Uhr am Langenforther Platz. Die Männer, sie sollen circa 20 Jahre alt sein, hebelten zunächst die Tür auf und gelangten so in den Baucontainer. Mit den Geräten gelang ihnen die Flucht – trotz sofort eingeleiteter Fahndung der alarmierten Polizei. Was genau die Diebe alles gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Die Ermittler hoffen jetzt auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Das Kommissariat ist unter Telefon (0511) 1094215 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley