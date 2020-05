Godshorn

Autodiebe haben in der Nacht zu Sonnabend an der Ahornstraße zugeschlagen. Die Unbekannten entwendeten einen schwarzen VW Golf R. Der Wagen stand zum Tatzeitpunkt auf einem zu den dortigen Häusern gehörenden Parkplatz. Wie die Diebe zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Sonnabend, 8.15 Uhr, in das Fahrzeug gelangt sind, ist unklar. Die Polizei beziffert den Wert des Autos auf etwa 20.000 Euro.

Wer den Ermittlern Hinweise zum Verbleib des Wagens machen kann oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, erreicht das Kommissariat an der Ostpassage unter Telefon (0511) 1094215.

Von Julia Gödde-Polley