Langenhagen

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 9.15 und 16.30 Uhr in das Wohnhaus einer 90 Jahre alten Seniorin eingedrungen. Wie die Täter in das Gebäude an der Walsroder Straße kurz vor dem Ortsteil Krähenwinkel gelangt sind, steht noch nicht fest. Die Diebe entwendeten der Frau ihren Schmuck im Wert von circa 10.000 Euro, berichtet Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die möglicherweise dort etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise an die Langenhagener Wache unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke