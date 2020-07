Langenhagen/Isernhagen

Eine unbekannte Diebin hat am Dienstagabend in einem „günstigen Moment“, wie es von der Polizei heißt, in einer Pizzeria zugeschlagen und das Portemonnaie des Betriebs gestohlen. In zwei weiteren Restaurants tauchte die Frau offenbar auch auf – ging allerdings ohne Beute aus. Die Ermittler gehen von einer Masche der Diebin aus und warnen davor, Wertgegenstände unbeaufsichtigt liegen zu lassen.

Die Unbekannte soll gegen 21.30 Uhr die Pizzeria am Reuterdamm betreten haben. Dort entwendete sie die unbeaufsichtigte Geldbörse mit den Tageseinnahmen und verließ sie das Lokal um 21.50 Uhr. Um die Ecke wartete ein Mann in einem silbernen Audi, vermutlich ein A4, auf die Frau. Beide fuhren in dem Wagen, der nach Angaben von Zeugen ein ausländisches Kennzeichen hatte, davon.

Anzeige

Frau taucht am selben Abend in zwei griechischen Restaurants an Walsroder Straße auf

Am selben Abend soll sich die Frau offenbar auch in zwei weiteren Gaststätten an der Walsroder Straße aufgehalten habe – in Höhe der Haltestelle Berliner Platz und kurz hinter der Einmündung Niedersachsenstraße in Richtung Norden. In beiden griechischen Restaurants habe sich die Unbekannte auffällig verhalten und umgeguckt, berichtet Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED) im Langenhagener Kommissariat. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Weitere HAZ+ Artikel

Zeugen beschreiben die Frau als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Die Beschuldigte soll kräftig gebaut sein und trug zum Tatzeitpunkt eine Militärhose und darüber einen bunten Rock.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Menschen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Das Kommissariat an der Ostpassage ist unter Telefon (0511) 1094215 erreichbar.

Beschuldigte auch für Diebstahl in Altwarmbüchen verantwortlich?

Die Ermittler prüfen einen Zusammenhang zu einem Diebstahl in einem spanischen Restaurant am Wochenende in Altwarmbüchen. Dort hatte eine Diebin am Sonnabendabend das Portemonnaie eines Kellners gestohlen. Auffällig: Die Beschreibung der Zeugen zu der Frau und dem Fluchtauto ähneln stark den Merkmalen, die der Polizei zu den Vorfällen in Langenhagen bekannt sind. Auch bei dem Diebstahl in Altwarmbüchen soll es sich bei der Frau um eine 25- bis 30-jährige Frau handeln, die 1,60 Meter groß gewesen sein soll. Ein grauer oder silberner Audi mit französischem EU-Kennzeichen wartete vor der Gaststätte mit laufendem Motor auf die Diebin. Das gaben Zeugen den Beamten zu Protokoll.

Polizei : Auffällige Gäste gegebenenfalls ansprechen

Oliver Bunke warnt nach den Vorfällen sowohl Restaurantbesucher als auch das Personal, Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt liegen zu lassen. Portemonnaies, Schlüssel und Jacken sollten immer im Blick der Besitzer, verschlossen und in Zugriffsreichweite sein, rät der KED-Leiter. Auffällige Gäste sollten beobachtet und gegebenenfalls angesprochen werden – etwa mit der Frage „Wie kann ich Ihnen helfen?“. Manchmal stelle sich die Situation dann Bunkes Angaben zufolge als Luftnummer heraus. Mögliche Täter würden so eventuell von ihren Plänen abgebracht. Zudem helfe es den Ermittlern, ein Foto mit dem Handy beispielsweise vom Auto der Beschuldigten zu machen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley