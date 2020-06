Kaltenweide

Der Aufmerksamkeit von Mitarbeitern auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens am Kiebitzkrug ist zu verdanken, dass ein Flächenbrand am Dienstag keine weiterreichenden Folgen hatte. Einige Angestellte hatten gegen 12.15 Uhr auf der Grünfläche zwischen ihrer Firma und einem benachbarten Angelsee das Feuer entdeckt und bereits begonnen, es selbst mit Kohlendioxidlöschern zu bekämpfen. Zusätzlich alarmierten sie die Kaltenweider Feuerwehr. Diese rückte unter der Leitung von Tobias Seifert mit 13 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen aus.

Zur Galerie Trotz der Regenfälle der vergangenen Woche sind Grünflächen aktuell wieder sehr trocken, warnt die Feuerwehr Kaltenweide. Sie wässerte die Brandstelle deshalb ausgiebig.

Mithilfe von Wasser und zwei Feuerpatschen bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer, das letztlich auf rund 200 Quadratmeter begrenzt blieb. Um in dem trockenen Boden auch womöglich verborgene Brandnester zu löschen, wässerte die Feuerwehr das Areal mit insgesamt 2500 Litern aus den Tanks der Löschfahrzeuge. Feuerwehrsprecher Felix Dankowsky erinnerte in diesem Zusammenhang an die aktuell grundlegende Trockenheit des Bodens. Trotz der Regenfälle in der vergangenen Woche rangiert Niedersachsen gegenwärtig auf dem Grünlandfeuerindex des Deutschen Wetterdienstes bereits zwischen den Stufen 3 und 4.

Von Rebekka Neander