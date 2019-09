Langenhagen

Ein Brand an einer Dunstabzugshaube hat am Dienstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Feuerwehren aus Langenhagen und Godshorn rückten an die Ringstraße aus. Dort meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses um 15.22 Uhr ein Feuer.

Nach Auskunft von Sprecher Christian Hasse waren 15 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen „innerhalb weniger Minuten vor Ort“. Doch die Ehrenamtlichen mussten zum Glück nicht mehr viel tun: Der zuerst eintreffende Rettungsdienst konnte bereits Entwarnung geben. Die Bewohner hatten Hasses Angaben zufolge das Feuer bereits mit Wasser gelöscht und sich aus dem Haus in Sicherheit begeben. Im Gebäude roch es jedoch „merklich“ nach Feuer.

Ein Trupp der Feuerwehr kontrollierte unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera die Brandstelle. Zudem öffneten die Einsatzkräfte alle Fenster und lüfteten so das Gebäude. Anschließend konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Von Julia Gödde-Polley