Langenhagen

Die Möglichkeit, in der Stadt mit einem Elektroroller – auch E-Scooter genannt – durch die Gegend zu brausen, gibt es seit Mai letzten Jahres. Das Angebot haben bereits viele Nutzer in Anspruch genommen. Ein Teil hat dabei über die Stränge geschlagen, die Gefährte nicht an den vorgesehenen Abstellplätzen in Langenhagen deponiert. Vielmehr lagen Roller teils als gefährliche Hindernisse irgendwo auf den Geh- und Radwegen oder landeten einfach in der Natur.

Wie die Stadtverwaltung kurz vor Weihnachten mitteilte, hatte es bis Dezember 410 Beschwerden via Mängelmelder im Internet wegen falsch oder illegal abgestellter Gefährte gegeben. Alle vorangegangenen Appelle an die Nutzer, die E-Scooter doch bitteschön ordnungsgemäß abzustellen, fruchteten zunächst wenig. Als dann Ende des vergangenen Jahres auch noch der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen Alarm schlug und auf die für manche lebensgefährlichen Stolperfallen hinwies, reichte es den Verantwortlichen im Langenhagener Rathaus.

In Hannover hat der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen Gelbe Karten an die im Weg liegende Gefährte gehängt. Quelle: Michael Wallmüller

Langenhagen geht seinen eigenen Weg

Da es für die Kommunen, in denen die E-Roller unterwegs sind, offenbar schwer ist, die Nutzer im Falle eines unsachgemäßen Abstellens in Regress zu nehmen, hält sich Langenhagen seit dem 15. Dezember nun an die Verleihfirmen. Diese kassieren künftig auch die Knöllchen – und müssen die Strafen zahlen. Andere Städte und Gemeinden sind vielfach noch auf der Suche nach einer praktikablen Lösung oder Konzept.

Wie Rathaussprecherin Inga Sievert nun auf Anfrage berichtete, setzten ihre Kollegen aus dem Ordnungsbereich diese Regelungen nun konsequent um. „Bisher wurden in diesem Zusammenhang neun Anzeigen durch den Kommunalen Ordnungsdienst erstellt“, berichtet die Sprecherin. Diese seien generell als sogenannte Ersatzvornahme in Rechnung den beiden in der Stadt aktiven Verleihfirmen in Rechnung gestellt worden.

Verleihfirmen kassieren fortan die Knöllchen

Offenbar gibt die neue Regelung den Verantwortlichen im Langenhagener Rathaus recht. Nachdem der Mängelmelder der Stadt lange mit Beschwerden überflutet wurde, habe sich das nun ein wenig normalisiert, berichtet Sievert. Es gebe noch vereinzelt Beschwerden. „Eine Auswertung steht noch aus.“

Mit dem Beginn des Angebots hatte es vonseiten der Stadt verhängte Verbotszonen gegeben. Diese verbieten in manchen Bereichen – wie etwa auf dem Marktplatz – eine Nutzung. An anderen Orten dürfen zudem keine E-Roller abgestellt werden. Das hatte die Rathausverwaltung mit den Verleihfirmen seinerzeit auch vertraglich vereinbart. Ob diese Verbotszonen ausreichend seien, werde geprüft, stellt Sievert in Aussicht.

Heuer: Mikromobilität mit E-Rollern bietet Mehrwert

Die nun an die Verleihfirmen gestellten Rechnungen gehen durchaus ins Geld. Ob sich die Unternehmen diese Summen letztlich von ihren Kunden wiederholen, steht indes nicht fest. Je nach Aufwand kosten Verstöße in der Stadt Langenhagen zwischen 30 und 90 Euro. Je nach Aufwand, betont Sievert. Soll heißen: 30 Euro werden fällig, wenn ein im Weg stehendes Gefährt von der Stadt umgesetzt werden muss. Falls das nicht möglich ist und der E-Scooter einkassiert werden muss, kostet das schon 60 Euro. Muss aber der Betriebshof eigens dafür anrücken, um etwa einen Roller aus dem Wasser zu ziehen, kostet das mindestens 90 Euro.

Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer hatte im Dezember bei der Vorstellung des neuen Verfahrens betont, dass es das Ziel der Stadt sei, „dass die Anbieter ihre Nutzer dazu zwingen, den Abstellvorgang via Foto zu dokumentieren“. Allerdings ist es dem Verwaltungschef wichtig hervorzuheben, dass die überwiegende Zahl der Nutzenden die Roller tatsächlich ordnungsgemäß abstellen würden. „Auch wenn das Bild manchmal ein anderes ist“, sagte er dieser Zeitung.

Der Stadt sei es wichtig, den Menschen zu vermitteln, dass die „Mikromobilität mit E-Rollern“ auch künftig Mehrwert liefere und für die Menschen in Langenhagen keine Belastung oder gar Gefährdung darstellte, hebt der Bürgermeister weiter hervor.

Von Sven Warnecke