Langenhagen

Die E-Scooter sollen nun auch Langenhagen erobern. Ab dem 29. Mai rüstet die Firma Tier Mobility auch die Stadt mit den kleinen Elektroflitzern aus. Nach Angaben von Markus Ries, Regionalmanager Norddeutschland von Tier, ist Langenhagen außerhalb der Landeshauptstadt die erste Kommune in der Region Hannover, in der die E-Scooter des Unternehmens zum Einsatz kommen. „Es gibt noch Gespräche, beispielsweise in Gehrden und Garbsen, aber da ist nichts konkret“, sagt Ries.

Seinen Angaben zufolge sind bundesweit bereits in 100 Städten E-Scooter am Start. „Natürlich haben wir uns erst mal auf die größeren Ballungsräume konzentriert. Aber nun wollen wir auch kleinere Strukturen einbinden.“ Für Langenhagen sind 200 Roller vorgesehen, die er mit seinem Team in der Nacht zu Sonnabend in die Stadt bringen wird. „Es ist ein neues Angebot in unserer Stadt hinsichtlich der E-Mobilität, um Distanzen zurückzulegen, für die die Verbindung nicht so gut ist“, sagt Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer und denkt an Strecken quer durch Langenhagen etwa zur Wasserwelt. Die Stadt kooperiert mit Tier, trägt aber keine Kosten.

Mit bis zu 40 Stundenkilometern fahren

Mit den Fahrzeugen werden zunächst die Kernstadt, Godshorn und das dortige Gewerbegebiet, Wiesenau sowie die Strecke entlang der Walsroder Straße bis nach Krähenwinkel ausgestattet. Die Flitzer sind laut Straßenverkehrsordnung Fahrrädern gleichgestellt. Kaltenweide ist zunächst indes nicht vorgesehen. „Sollten wir aber anhand unserer Daten nach ein paar Wochen sehen, dass ständig E-Scooter am Bahnhof Kaltenweide abgestellt werden, würden wir dort für extra Nachschub sorgen“, kündigt der Tier-Manager an.

Das ist das Unternehmen Tier Mobility Das Unternehmen Tier Mobility bezeichnet sich selbst als Europas führenden Anbieter von sogenannten geteilten Mikromobilitätslösungen. Selbsterklärte Mission: Mobilität zum Guten verändern. Der Anbieter stellt verschiedene Elektrofahrzeuge wie E-Scooter, E-Bikes und E-Mopeds zum Mieten zur Verfügung. Mit einem Netzwerk aus Batterieladestationen will Tier helfen, die Abhängigkeit vom Auto zu reduzieren. 2018 gründeten Lawrence Leuschner, Matthias Laug und Julian Blessin das Unternehmen, das seit 2020 als klimaneutral gilt. Der Hauptsitz ist Berlin. Derzeit ist Tier in mehr als 100 Städten in zwölf europäischen Ländern sowie im Mittleren Osten aktiv. /swa

Die E-Scooter erreichen eine Geschwindigkeit von 35 bis 40 Stundenkilometer. Die Roller haben einen Neuwert von gut 1500 Euro. Sie sind mit Kästen ausgestattet, in denen sich ein universell einstellbarer Helm befindet – auch wenn keine Helmpflicht besteht. Voll aufgeladen sei eine Strecke von mehr als 30 Kilometern möglich, sagt Ries. Im Schnitt würden die Scooter aber für Strecken von 1,3 bis 6,5 Kilometer genutzt. Wer einen Roller buchen will, benötigt die entsprechende App des Anbieters Tier – diese zeigt an, wo sich in der Nähe das nächste Gefährt befindet. Die Freischaltung für den E-Scooter kostet einen Euro, pro Minute werden 19 Cent Mietgebühr fällig. Gezahlt werden kann mit PayPal oder Kreditkarte.

Apropos App: Oft gab es in Hannover oder anderen Städten die Kritik, dass die abgestellten E-Scooter von Tier oder dem Konkurrenten Lime wie wild entsorgter Müll herum lagen – teilweise an zentralen Plätzen mit viel Publikumsverkehr oder Orten zur Naherholung. Die Sorgen, dass sich das in Langenhagen wiederholt, zerstreut Ries. Denn die App wurde inzwischen weiterentwickelt. So ist es nicht möglich, den E-Scooter am Sandstrand des Silbersees loswerden. „Dort lässt sich der Buchungsvorgang nicht beenden. Die App zeigt dann den nächstmöglichen Platz an, um den E-Scooter abzustellen und sich abzumelden.“

Von Stephan Hartung