Hannover/Minsk

Die belarussische Airline Belavia reagiert auf die EU-Sanktionen gegen das osteuropäische Land. Mit sofortiger Wirkung streicht die nationale Fluggesellschaft Destinationen in sieben EU-Staaten von ihrer Liste – darunter ist auch der Flughafen Hannover. Bis Ende Oktober soll keine Maschine mehr von und nach Minsk starten.

Das Unternehmen sei aufgrund der verhängten Sanktionen „gezwungen“, alle Flüge zwischen dem 27. Mai und 30. Oktober zu streichen. Das teilte Belavia am Donnerstag auf seiner Webseite mit. Die nächste Maschine aus Belarus mit Ziel Hannover wäre am 6. Juni gestartet. Betroffen in Deutschland sind auch die Flughäfen Frankfurt/Main, Berlin und München. Auch Österreich, Polen die Niederlande und weitere Länder werden bis auf Weiteres nicht mehr angeflogen.

EU-Sanktionen wegen Ryanair-Zwangslandung

Die EU-Flugverbote sind eine Reaktion auf die Zwangslandung einer Ryanair-Maschine am Sonntag in Minsk. Belarus zwang das Flugzeug zur Landung, um Gegner von Machthaber Alexander Lukaschenko festzunehmen. An Bord waren der Blogger und politische Aktivist Roman Protassewitsch und seine Freundin Sofia Sapega. Mehrere europäische Länder hatten seit Anfang der Woche bereits Verbote ausgesprochen, noch bevor die EU Sanktionen verhängte. Am Mittwoch fanden allerdings noch einzelne Flüge beispielsweise nach Berlin und Prag statt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun legte Belavia selbst nach. Wie die Airline weiter mitteilt, können Flugreisende bereits gebuchte Verbindungen umlegen lassen oder gegen volle Kostenerstattung stornieren. Rückgaben seien über die Verkaufsstellen und die Webseite des Unternehmens möglich.

Von Peer Hellerling