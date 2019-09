Spektakel beim Schweinetrogrennen, fünfte Jahreszeit beim Erntefest und ein Pferderenntag mit Dirndl und Lederhose: Das ist los am Wochenende vom 27. bis 29. September in Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und in der Wedemark.