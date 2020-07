Ehepaar Mössinger aus Langenhagen feiert diamantene Hochzeit

Langenhagen

Seit 63 Jahren kennen sich Evmarie, die damals noch mit Nachnamen Dommus hieß, und Konrad Mössinger. Seit 60 Jahren sind sie verheiratet. Doch diesen besonderen Hochzeitstag kann das Ehepaar nicht so verbringen wie ursprünglich geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie musste es die geplante Feier absagen, stattdessen steht ein Essen mit der Familie auf dem Programm.

Der Name Mössinger war und ist mit dem Sportclub Langenhagen (SCL) eng verbunden. Der heute 88-jährige Konrad Mössinger war 30 Jahre lang Vorsitzender und lenkte die Geschicke des Vereins. Sein Vater stand vor dem Krieg an der Spitze des damaligen Sportvereins Langenhagen. Er sei mit der Übernahme der ehrenamtlichen Tätigkeiten quasi in seine Fußstapfen getreten, berichtet Konrad Mössinger, der aufgrund seiner langjährigen Verdienste Ehrenvorsitzender ist.

Familie ist mit dem SCL verbunden

Und auch die Familie widmete mehr oder weniger freiwillig einen Großteil ihrer Zeit dem Sport: Ehefrau Evmarie unterstützte neben den Tätigkeiten im Haushalt, ihrem Hobby Handarbeiten und Gymnastik die Arbeit für den Verein, ehe die gelernte Bankkauffrau in der Geschäftsstelle bis zum Eintritt in die Rente halbtags hauptberuflich die Mitgliederverwaltung übernahm. Auch Tochter Gabriele wuchs mit dem SCL auf und engagierte sich mehrere Jahre für die Schwimmabteilung.

Doch die Familie musste auch häufiger mal auf Ehemann und Vater, der leidenschaftlicher Fußballer war, verzichten. Von der Arbeit als Ingenieur bei Continental sei er auch mal direkt zum Sportplatz gefahren und gar nicht erst zu Hause gewesen, berichtet Konrad Mössinger. Gabriele erinnert sich an einen damaligen Spruch: „Willst du deinen Vater sehen, musst du mit zum Sportplatz gehen.“ Heute ist der 88-Jährige unter anderem gesundheitsbedingt nicht mehr vor Ort anzutreffen. Stattdessen sitzt er gern auf der Terrasse und beobachtet, wie die Vögel an den Knödeln picken. Ein Buntspecht schaut während des Gesprächs mit der Reporterin vorbei.

Evmarie und Konrad Mössinger heirateten am 14. Juli 1960 standesamtlich in Langenhagen. Zwei Tage später gaben sie sich das Jawort bei der kirchlichen Trauung in der Elisabethkirche. Quelle: privat (Archiv)

Erstes Treffen am Silbersee mit „verrückten Fußballern“

Zum ersten Mal getroffen haben sich Evmarie und Konrad 1957 am Silbersee. Auch dabei spielte der Sport eine Rolle, berichtet die 83-Jährige. Sie sei mit ihrer Schwester an dem Gewässer im Osten der Stadt gewesen. „Und dann habe ich diese verrückten Fußballer kennengelernt“, erzählt Evmarie rückblickend. Ihr und der Schwester seien immer die Bälle um die Ohren geflogen, als sie auf einer Decke am Westufer lagen.

Bei weiteren Treffen am See verliebten sich Evmarie und Konrad. Am 14. Juli 1960 heirateten sie im Standesamt Langenhagen, zwei Tage später gaben sie sich in der Elisabethkirche das kirchliche Jawort. Anschließend stieg eine Feier in der Wohnung der Brauteltern in Bothfeld. Tochter Gabriele kam 1961 zur Welt, zwei Jahre später folgte Sohn Jens-Uwe. Jährliche Reisen unter anderem nach Italien, in die Türkei oder in die Langenhagener Partnerstadt in Slowenien, Novo mesto, blieben in Erinnerung. Zu den gemeinsamen Hobbys gehörte zudem Kniffeln.

Und was wünscht sich das Paar für die Zukunft? Vor allem Gesundheit, antwortet Evmarie prompt. „Das ist das Wichtigste erst mal.“

Von Julia Gödde-Polley