In Langenhagen ist am Montagabend ein Lkw mit einem voll besetzten Linienbus zusammengeprallt. Dabei wurde ein Passagier herausgeschleudert und getötet. 19 weitere Personen erlitten teils schwere Verletzungen, darunter vier Kinder. Nach ersten Angaben war offenbar die Ampel an der Kreuzung inaktiv.