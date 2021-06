Diebe sind zwischen Sonnabend und Sonntag in zwei Langenhagener Unternehmen eingestiegen. Betroffen waren ein Lieferdienst an der Walsroder Straße sowie eine Großbäckerei an der Keplerstraße – dort wurde von den Einbrechern ein Teil der Maschinen zerstört. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.