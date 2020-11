Langenhagen

Rein äußerlich ist es nur ein großer Automat. Doch der hat es in sich, wenn er bestückt ist: und zwar mit Ausweisen und Papieren. Die Stadt Langenhagen bietet ihren Bürgern ab sofort die Möglichkeit, Dokumente auch außerhalb der Öffnungszeiten des Bürgerbüros im Rathaus abzuholen.

Das Gerät ist allerdings nicht das, was der offizielle Name „Rathaus-Abholstation“ suggerieren könnte: Einmal das Rathaus bitte, zum Mitnehmen! Das wäre auch schwierig, hier das Rathaus abzuholen und einzupacken – zumal in den insgesamt 40 Fächern des Automaten nicht alle Fachdienste unterzubringen wären. Für den Service, für den das Gerät ausgelegt ist, ist es trotzdem einzigartig. „Das haben nur ganz wenige Städte oder Kommunen in Deutschland, in Niedersachsen sind wir die einzigen“, sagt Götz Gandenberger, Leiter des Bürgerbüros der Stadt Langenhagen, nicht ohne Stolz.

Studium einer Fachzeitschrift führte zur Idee mit dem Rathaus-Automat

Die Idee kam Bürgermeister Mirko Heuer bei der Lektüre der „Kommunal“, eine Zeitschrift in Partnerschaft des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. „Darin wurde von einem Pilotprojekt in Ludwigsburg berichtet, wonach ein solches Gerät rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche für jeweils 24 Stunden den Bürgern für solche Dienstleistungen zur Verfügung steht“, berichtet Heuer von seiner Inspiration.

Es handelte sich um die Ausgabe von April 2019. Ein Jahr später erhielt der Automatenhersteller einen Auftrag aus Langenhagen. Heuer hatte noch mit seinem schwäbischen Amtskollegen direkten Kontakt aufgenommen und von guten Erfahrungen aus der Stadt in Baden-Württemberg, in der das Gerät zum Jahresbeginn 2020 in Betrieb ging, gehört. Für eine Investition von 25.000 Euro ist die Stadt Langenhagen nun Eigentümerin der Station, die vor zwei Wochen geliefert sowie installiert wurde und sich im Rathausinnenhof an der Fensterfront in Höhe des Innenwartebereichs befindet.

Mitarbeiter müssen erst im Umgang mit Technik geschult werden

Leonie Lübke, Auszubildende bei der Stadt Langenhagen, testet die Station. Quelle: Stephan Hartung

Ab sofort ist die Station, nach Schulung für Rathausmitarbeiter, in Betrieb. Und so funktioniert die Dienstleistung: Wer beispielsweise einen Personalausweis erhalten oder diesen verlängern möchte, geht wie bisher ins Bürgerbüro im Rathaus und beantragt dort persönlich sein Anliegen. Dabei wird auch ein Abdruck vom rechten Daumen des Bürgers genommen, der später eine E-Mail mit der Bestätigung zur Teilnahme an dem Verfahren erhält. Etwa drei Wochen dauert die Bearbeitung und Erstellung des neuen Ausweises. Dann folgt eine zweite E-Mail, dass der Ausweis abgeholt werden kann – nämlich innerhalb der nächsten sieben Tage.

„Das ist uns wichtig, damit nicht Dokumente unnötig lange in den Fächern liegen bleiben und für andere Dokumente blockiert werden“, erklärt Projektleiter René Glembotzky. Wer innerhalb der Sieben-Tage-Frist seinen Ausweis abholen will, identifiziert sich auf dem Display des Geräts mit seinem Fingerabdruck. Nach der Eingabe eines Codes, den die Stadt vorab mit einer E-Mail verschickt hat, öffnet sich das Türchen. Glembotzky betont auch, das mit Blick auf die Fingerabdrücke, „der Datenschutz bei uns groß geschrieben wird und keinerlei Daten dauerhaft gespeichert werden“. Süßer Service für die ersten zehn Personen, die die Dienstleistung in Anspruch nehmen und Dokumente aus der Station abholen: Sie erhalten dort ein Glas Rathaushonig hinterlegt.

