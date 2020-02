Einmalig in der Region: In Langenhagen können E-Autos an der Laterne geladen werden

Langenhagen

Das Elektroauto an der Laterne aufladen – diese Möglichkeit gibt es ab sofort mehrfach in Langenhagen. Die Stadt kooperiert mit dem Energiedienstleister Enercity, ein bislang einzigartiges Projekt in der Region. „Dadurch können wir die E-Mobilität in unserer Stadt ausbauen und Menschen in Wohngebieten eine Stromtankstelle bieten, die keine Ladepunkte in einer Tiefgarage haben“, sagt Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer.

Zusammen mit Enercity-Chefin Susanna Zapreva eröffnete Heuer eine neue Ladestation an der Tempelhofer Straße nahe des Stadtzentrums. In der Kernstadt sowie in den Ortsteilen Langenforth und Wiesenau gibt es noch vier weiterer solcher Stromtankstellen.

Installation kostet nur die Hälfte

Die Ladeboxen an den fünf Standorten wurden jeweils an bestehende Straßenlaternen montiert. Der darin vorhandene Zugang zum Niederspannungsnetz wird für die Ladefunktion genutzt. Das spart Aufwand und Geld. Für eine komplett neu zu errichtende Ladesäule sei mit Kosten von 5000 Euro zu rechnen, für den Anbau an die vorhandene Infrastruktur einer Laterne nur die Hälfte, sagt Stadtsprecherin Juliane Stahl.

„ Langenhagen hat mit diesem Projekt eine Vorreiterrolle in der Region. Die Lade-Laternen gibt es bislang sonst nirgendwo. Wir würden uns freuen, wenn andere Städte und Gemeinden in der Region nachziehen“, sagt Zapreva. Bislang gebe es auf hannoverschem Gebiet lediglich im Stadtteil List eine Teststation. „Aber die ist nicht für den öffentlichen Gebrauch bestimmt. Flächendeckend ist nur Langenhagen mit nutzbaren Stationen ausgestattet“, sagt die Chefin des Energiedienstleister, der nach eigenen Angaben 780 herkömmliche Elektro-Ladesäulen in Hannover und der Region betreibt.

Laternen geben Strom Tag und Nacht ab

Nutzer, die den Ladevorgang mit Enercity-Strom per Bezahlkarte freischalten, erhalten jedoch keine Expressladung. „Das sind Wechselstrom-Ladesäulen mit niedriger Leistung. Man kann sein Auto über Nacht aufladen, was für 100 Kilometer reichen sollte“, sagt Zapreva. „Die Strommenge, die die Lade-Laterne gibt, ist immer gleichbleibend – egal ob tagsüber oder nachts.“

Bislang gab es auf Langenhagener Gebiet, Kernstadt und Ortsteile zusammen, 14 öffentlich zugängliche und kostenpflichtige Elektro-Ladestation – darunter drei für E-Bikes. Nach Auskunft von Christine Pfülb, Klimaschutzmanagerin der Stadt, sind in Langenhagen insgesamt 117 Elektrofahrzeuge gemeldet.

