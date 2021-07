Langenhagen

Die Elektronikhändlerverbund Expert kommt nach eigenen Angaben gut durch die Corona-Krise. Im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/2021 steigerte die Gruppe den Umsatz im Großhandel mit den angeschlossenen Fachhändlern gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro, wie der Vorstand am Donnerstag mitteilte.

Bundesweit an 405 Standorten vertreten

Expert ist eine Kooperation von aktuell 206 rechtlich selbstständigen Fachhändlern an 405 Standorten, die über den Verbund gemeinsam ihre Ware beziehen. In der Langenhagener Zentrale arbeiten rund 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Ausschüttung an die Fachhändler, die auch Gesellschafter sind, beträgt für das Geschäftsjahr 225 Millionen Euro. Vorstandschef Stefan Müller bezeichnete dies als hohes Niveau. „Wir haben uns unter schwierigen Rahmenbedingungen besser als der Markt entwickelt“, hob er hervor.

„Auch das neue Geschäftsjahr ist gut angelaufen. Es wird aber wieder nicht einfach“, sagte Müller. Bedingt unter anderem durch Corona und den zwischenzeitlichen Schiffstau im Suezkanal sei es schwieriger geworden, Ware zu beschaffen und die bisherigen Einkaufspreise zu halten. Man hoffe, dass dies nicht bis zum Weihnachtsgeschäft anhalte.

„Wir haben uns unter schwierigen Rahmenbedingungen besser als der Markt entwickelt“: Vorstandschef Stefan Müller. Quelle: Benjamin Klingebiel/Expert

Kunden kaufen verstärkt Elektroartikel

Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Expert damit zu kämpfen, dass Märkte während der Pandemie wochenlang geschlossen bleiben mussten. Es sei wichtig gewesen, in diesen Zeiten Abholmöglichkeiten für im Internet bestellte Ware und die regionalen sowie überregionalen Onlineangebote aufrechtzuerhalten, erklärte das Unternehmen. „Wir setzen auf einen ausgewogenen Mix zwischen Zuführungs- und reinem Onlineabsatz“, sagte Vertriebs- und Marketingvorstand Frank Harder. Gemeint ist, dass Expert es gern sieht, wenn Kunden sich auf der Internetseite des Verbunds informieren – aber dann in den Filialen kaufen.

Generell hat der Verbund davon profitiert, dass Kunden in Corona-Zeiten vermehrt Elektroartikel erworben haben. So ist der Umsatz nach Firmenangaben im Bereich Unterhaltungselektronik im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr um knapp 12 Prozent gewachsen. Bei Haushaltsgeräten waren es 8,5 Prozent und bei Informationstechnik 17 Prozent.

Filialen nehmen neuerdings gebrauchte Geräte zurück

Die Expert-Gruppe hat unter dem Namen Goeco ein neues Geschäftsfeld aufgemacht. Der Verbund nimmt in den Filialen gebrauchte Geräte zurück, lässt sie generalüberholen und verkauft sie dann entsprechend günstiger. „Zurzeit machen wir das hauptsächlich mit Smartphones, demnächst auch mit Laptops“, erklärte Harder. Nicht auszuschließen sei, dass das Angebot auch auf Haushaltsgeräte ausgedehnt werde.

Von Bernd Haase