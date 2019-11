Langenhagen

Die Zahlen sprechen für sich: Das Lastenfahrrad Hannah ist im vergangenen halben Jahr zu knapp 84 Prozent ausgelastet gewesen. Lediglich für die Wartung und die Reparatur eines Schadens schlugen 10 Prozent zu Buche. Somit ist das Lastenrad in den vergangenen 180 Tagen in Langenhagen offenbar ein beliebtes Fortbewegungsmittel gewesen – und klimaschonend zugleich.

Hannah ist ein Erfolgsmodell

Die Stadt Langenhagen und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) hatten nun die Zeit für einen Rückblick. „Die Etablierung hat geklappt, und die Menschen haben das Rad super angenommen“, bilanziert Bürgermeister Mirko Heuer jetzt bei einem Treffen im Rathaus. Er sprach von einem Erfolgsmodell. 180 Kilogramm inklusive des Fahrers könnten transportiert werden. Ob etwa Zementsäcke, Katzenstreu oder sperrige Getränkekisten – alles könne umweltfreundlich von A nach B gebracht werden.

Station am Rathaus hat sich bewährt

Die Betreuung, Vergabe und Terminierung habe sich am Standort Rathaus bewährt, sagt Reinhard Spörer, Sprecher der ADFC-Ortsgruppe Langenhagen. Die Station sei zentral gelegen, als Örtlichkeit vielen Bürgern bekannt, und die Administration am Informationsschalter des Rathauses vollkommen unkompliziert. Dort werden persönliche Daten hinterlegt und der Schlüssel abgeholt.

In den vergangenen sechs Monaten gab es lediglich eine Reifenpanne und einen Unfall, bei dem eine Gabel ersetzt werden musste, aber niemand verletzt wurde. Die Reparatur am Reifen erledigte Spörer selbst. Die Montage der Gabel führte ein Fachgeschäft aus. Die Kosten dafür trug die Haftpflichtversicherung des Nutzers. Die reguläre Wartung von Hannah übernimmt die Stadt.

Fahrt mit dem Lastenfahrrad ist vollkommen anders

Impulsgeber für das Lastenrad des ADFC-Regionsverbands Hannover ist Ratsherr Wilhelm O. Behrens, der zugleich auch Mitglied des ADFC und Pate des Projekts ist. Seiner Erfahrung nach komme er viel schneller mit Hannah als mit einem Auto voran. Neulinge sollten vorher jedoch eine Testfahrt absolvieren und hilfreiche Tipps des ADFC annehmen, empfiehlt er. Denn: „Die Fahrt mit Hannah ist vollkommen anders als Rad fahren“, sagt Behrens.

Wegen der guten Erfahrungen überlegt die Verwaltung nun, zwei dieser Lastenfahrräder im nächsten Jahr anzuschaffen. Nach Angaben Heuers könnten dann nahegelegene Stellen angefahren werden.

Insgesamt 35 Hannahs gibt es in der Region Hannover. Die Ausleihe ist kostenlos und seit fast sechs Jahren ganzjährig möglich. In Langenhagen ist Hannah seit Mai stationiert. Auf der ADFC-Seite www.hannah-lastenrad.de kann das Velo gebucht werden. In der Flughafenstadt ist Hannah bereits auch schon für den 24. Dezember reserviert. „Vielleicht verteilt der Weihnachtsmann mit Hannah Geschenke“, mutmaßt Spörer.

Von Katerina Jarolim-Vormeier