Jugendliche, die das Angebot der drei Jugendtreffs im Langenhagener Stadtgebiet nutzen wollen, können sich über erweiterte Öffnungszeiten freuen. Zudem bieten die Mitarbeiter neue Aktionen sowie eine Sprechstunde an.

Der Jugendtreff in Godshorn, Hauptstraße 3a, hat ab sofort montags mittwochs von 17 bis 20 Uhr geöffnet – für Jugendliche ab zwölf Jahren. „Freitags sind zusätzlich zu den Jugendlichen auch Kinder ab 7 Jahren von 16 bis 20.30 Uhr im Mit-Mach-Treff willkommen“, heißt es von der Stadt. Zudem können sich die Besucher montags von 16 bis 17 Uhr bei einer Sprechstunde mit Fragen und Problemen an die Leiterin Parwana Sakhr wenden. Dienstags von 16 bis 18 Uhr öffnet der Treff exklusiv mit dem Kids-Klub. Dann sind junge Besucher zwischen sieben und zwölf Jahren willkommen und können unter anderem gemeinsam basteln und spielen.

Exklusive Öffnungszeiten für Kinder bis zwölf Jahre

Die Jugendtreffs in Kaltenweide, an der Kananoher Straße 23, und Wiesenau, in der Straße Fuhrenkamp, stehen den jungen Besuchern ebenfalls länger offen. Jugendliche ab zwölf Jahren können das Angebot offene Tür dienstags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr nutzen. Zudem stehen die Türen freitags von 18 bis 20.30 Uhr offen. Für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren öffnen die Treffs exklusive – jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr. Immer donnerstags können die Jugendlichen zu den normalen Öffnungszeiten an einem Mitmach-Treff teilnehmen, bei dem die Mitarbeiter verschiedene Aktionen anbieten. In Kaltenweide sind Kinder bis zwölf Jahre überdies immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr willkommen. In Wiesenau öffnet der Kids-Klub überdies jeden Montag von 16 bis 18 Uhr.

Eine offene Sprechstunde gibt es in den Treffs in Kaltenweide und Wiesenau jeweils dienstags von 16 bis 17 Uhr. Diese richtet sich an alle Jugendlichen sowie deren Eltern.

