Das Mimuse-Programm umfasst 18 Shows in diesem Herbst und Winter. Gespielt wird immer um 20 Uhr und im Theatersaal Langenhagen, Rathenaustraße 14. Allerdings gibt es Ausnahmen.

Den Auftakt macht am Sonnabend, 18. September, beim sogenannten „Mimuse-Warm-up“ der Komiker Alfons mit seinem Programm „Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und gibt es da genug Parkplätze?“. Schauplatz ist ausnahmsweise in der Elisabethkirche, Kirchplatz 5.

Alix Dudel und Sebastian Albert sind dann am Donnerstag, 30. September, zu Gast. Das Duo präsentiert unter dem Motto „Sozusagen grundlos vergnügt“ Lieder und Lyrik von Mascha Kaléko.

Die eigentliche Eröffnungsshow „Mimuse Maxi Mix“ ist für Sonnabend, 9. November, mit Matthias Brodowy, Vera Deckers sowie Heger & Maurischat angesetzt. Einen Tag später präsentiert um 19 Uhr „Suchtpotential“ ihr Programm „Sexuelle Belustigung“. Und dann geht es mit René Marik am 16. Oktober und einen Tag später mit „NightWash Live 2021“ um 19 Uhr Schlag auf Schlag weiter.

Comedian Jürgen Becker ist dann am Sonntag, 24. Oktober, um 19 Uhr mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ zu Gast, am Donnerstag, 28. Oktober, bieten Korff & Ludewig „Knallzucker“ dar. Vielfach werden die ausgefallenen Shows aus der letzten Spielzeit nachgeholt. Das gilt etwa auch für den Auftritt von Sissi Perlinger am Sonntag, 7. November, um 19 Uhr mit „Worum es wirklich geht“. Willy Astor ist dann am Freitag, 12. November, zu Gast und mutiert zum „Jäger des verlorenen Satzes“

Am Sonnabend, 13. November, ist erneut Matthias Brodowy im Theatersaal. Dort singt und trinkt er mit dem „DamenLikörChor“ aus Hamburg hochprozentiges. Jens Heinrich Claassen – er moderiert auch NightWash Live 2021 – ist als Solokünstler am Donnerstag, 25. November, in Langenhagen. Der Komiker präsentiert dabei „Ohne Liebe rostet nichts“. Zwei Tage später wird bereits um 17 Uhr kräftig geholzt. Das Ensemble Wildes Holz stellt das Programm „Alle Jahre wilder“ vor.

Lisa Feller ist mit „Ich komm jetzt öfter“ am Sonnabend, 4. Dezember, im Theatersaal, bevor am Nikolaustag, 6. Dezember, Matthias Brodowy „Oh du Fröhliche“ präsentiert. Mit dabei sind das Casanova Society Orchestra und Herzen in Terzen

Stephan Bauer malt am Sonntag, 12. Dezember, mit „Weihnachten fällt aus! Josef gesteht alles!“ ein düsteres, aber humorvolles Bild auf die anstehenden Festtage. Den Abschluss des Mimuse-Herbstprogramms feiert am Donnerstag, 16. Dezember, Nektarios Vlachopoulos mit „Ein ganz klares Jein“. swa