Ein Iljuschin-Transportflugzeug ist am Freitagmorgen am Flughafen Hannover gestartet. Es soll Truppen, Hilfsgüter und militärisches Gerät nach Taschkent in Usbekistan bringen. Zuvor hatte eine Antonov AN-124 tagelang in Langenhagen auf eine Landeerlaubnis gewartet – vergeblich.