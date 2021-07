Ein Mann, der aus einer Psychiatrie in Langenhagen geflüchtet war, ist nicht mehr auf freiem Fuß. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, entdeckten Anwohner aus Hannover-Linden den 25-Jährigen in ihrem Stadtteil. Er wurde zurück in die geschlossene Abteilung einer Langenhagener Klinik gebracht.