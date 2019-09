Langenhagen

Die Polizei Langenhagen sucht einen Unbekannten, der am Freitag zwischen 2 und 3.15 Uhr auf dem Parkplatz der Abflugebene vor dem Terminal B des Airports an der Flughafenstraße ein anderes Auto demoliert hat. Ohne sich um den Schaden an dem grauen Mercedes Sprinter zu kümmern, setzte der Unfallfahrer seine Fahrt fort. Den Schaden beziffert eine Sprecherin des Kommissariats auf etwa 100 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke