Hannover/Berlin

Im Fall der mutmaßlichen Betrugsfirma aus Langenhagen, die über das Internet teure Corona-Tests angeboten hat, ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Berlin. Das teilte die Behörde auf HAZ-Anfrage mit. Demnach fanden bereits auch Hausdurchsuchungen statt. Das Unternehmen rp Logistik und Dienstleistungs GmbH hatte im März Kits für 249 Euro angeboten, mit denen sich Kunden zu Hause auf Covid-19 testen konnten – obwohl diese eigentlich Mangelware waren und Labore kaum Kapazitäten hatten.

Das Gewerbeaufsichtsamt hatte die Staatsanwaltschaft Hannover zu Beginn der Coronakrise auf die rätselhafte Firma aufmerksam gemacht. Nicht nur die angebotenen Tests und angeblichen Analysekapazitäten warfen Fragen auf. Auch die Firmenadresse in Langenhagen, die auf der Website angegeben war, konnten die Kontrolleure nicht ausfindig machen – nicht einmal einen Briefkasten konnten sie entdecken. Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Medizinproduktgesetz ein. Die Webseite corona-testen.com ist bereits offline, lediglich das Instagram-Profil existiert noch. Der letzte Eintrag stammt allerdings vom 4. April.

Zwei Monate, vier Staatsanwaltschaften

In den vergangenen Monaten erlebte die Ermittlungsakte dann eine Reise durch die Instanzen: HAZ-Recherchen ergaben, dass kurz nach Untersuchungsstart die Staatsanwaltschaft München II übernahm. In ihrem Zuständigkeitsbereich hat der Hauptverdächtige seinen Wohnsitz. Von dort wanderte die Akte weiter nach Bamberg zu den bayrischen Experten für Cyberkriminalität. Nach mehr als zwei Monaten liegt der Fall nun aber bei der Staatsanwaltschaft in Berlin. Der Grund: Der Firmensitz befindet sich demnach in der Hauptstadt.

In Berlin gibt man sich auf HAZ-Anfrage allerdings zugeknöpft. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte lediglich, es gebe „ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges“. Außerdem hätten Durchsuchungen stattgefunden. Weitere Einzelheiten könne die Sprecherin mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte und das noch laufende Verfahren „nicht mitteilen“. Auch die Frage, wie viele Menschen auf das falsche Coronatest-Angebot hereingefallen sind, blieb unbeantwortet.

Gewerbeaufsicht nicht mehr involviert

Das Gewerbeaufsichtsamt in Hannover hingegen hat seine Untersuchungen bereits eingestellt. „Für uns blieb das Ganze nebulös“, sagte der stellvertretende Leiter Uwe Licht-Klagge gegenüber der HAZ. Da die Firma offenbar doch nicht in Langenhagen ansässig war, „sind wir da momentan raus“. Das Amt werde frühestens dann erst wieder tätig, wenn eine Anfrage von der Staatsanwaltschaft komme. Diese blieb bislang aber offenbar aus.

Von Peer Hellerling