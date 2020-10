Langenhagen

Ein 20 Jahre alter, arbeitsloser Mann aus Langenhagen hat sich als Polizist ausgegeben. Mit dieser bereits vielfach kopierten Masche brachte der Täter eine 76-jährigen Rentnerin aus dem bayrischen Burghausen fast um ihre gesamten Ersparnisse. Nun stand der Betrüger in Mühldorf in Oberbayern vor Gericht. Unter Vorsitz von Amtsrichter Christoph Warga wurde der Langenhagener zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Über die Verhandlung hatte zuerst die Passauer Neue Presse berichtet.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein warf dem jungen Mann in der Hauptverhandlung banden- und gewerbsmäßigen Betrug und Amtsanmaßung vor. So soll per Telefon der älteren Dame vorgegaukelt worden sein, dass ein angeblich illoyaler Angestellter ihrer Bank dabei sei, ihr Vermögen im Bankschließfach gegen Falschgeld und Duplikate auszutauschen. Es handelte sich immerhin um Bargeld, Goldmünzen und Goldbarren im Wert von gut 175.000 Euro. Die Seniorin wurde schließlich von der vermeintlichen Polizei aufgefordert, diese Wertsachen von der Bank zu holen und an einen Polizeibeamten zu übergeben. Eine rumänische Einbrecherbande würde in Burghausen ihr Unwesen treiben. Daher sei das Vermögen bei ihr im Haus nicht sicher.

Langenhagener gibt sich als Polizist aus

Die Seniorin holte, wie in der Verhandlung deutlich wurde, in großer Panik ihr gesamtes Hab und Gut von der Bank. Per Telefon wurde dann das Opfer zu einem Übergabeort gelotst und händigte ihre Ersparnisse an den Langenhagener aus, der sich als „Polizeibeamter Weiß“ ausgab. Der Langenhagener wurde schließlich in Niedersachsen bei einem zweiten Betrugsversuch gefasst. Auch in diesem Fall wurde einem Senior aus Fallersleben vorgegaukelt, dass dessen Bankeinlagen in Höhe von 40.000 Euro gefährdet und sicherheitshalber der Polizei zu übergeben seien. Der 76 Jahre alte Rentner erkannte jedoch den Betrug und alarmierte parallel während des längeren Telefongesprächs mit den Tätern die Polizei.

Funkzellenüberprüfung führt Polizei zum Täter

Eine Funkzellenüberprüfung förderte schließlich eine Mobiltelefonnummer zu Tage, die dem Angeklagten geordnet werden konnte. Bei der vereinbarten Geldübergabe wurde der Angeklagte verhaftet. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Langenhagen entdeckte die Polizei schließlich mehrere Handys und einen Goldbarren mit 100 Gramm Gewicht. Dieser stammte aus dem Betrug in Burghausen. Daher übernahm die Staatsanwaltschaft Traunstein beide Fälle. Der junge Mann landete in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt in Mühldorf.

Über seinen Rechtsanwalt ließ der Angeklagte eine Erklärung verlesen, in der er sich voll geständig zeigt. Er sei angesprochen worden, ob er sich Geld dazu verdienen möchte. Infolge seines massiven Drogenkonsums wäre er verschuldet, die Drogendealer würden ihn bedrohen, teilte Verteidiger Clemens Anger aus Hannover für seinen Mandanten mit. Dieser habe sich nach seiner Festnahme in der U-Haft Gedanken über die eigene Zukunft gemacht und wolle sich nun ändern. Der 20-Jährige habe nicht nur Kontakt zur Drogenberatung aufgenommen, sondern sich auch bei den Opfern schriftlich entschuldigt.

Angeklagter bereits mehrfach vorbestraft

Der ehemalige Hauptschüler ohne Berufsausbildung ist bereits mehrfach wegen Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Ein Prozess wegen Körperverletzung wird wohl erst im Januar 2021 verhandelt, gegen die Vorwürfe hatte der junge Mann Berufung eingelegt.

Die Staatsanwaltschaft wertete zwar das Geständnis positiv – doch die Vorstrafen sowie die hohe Rückfallgeschwindigkeit seien bedenklich. Deshalb wurde eine Strafe von drei Jahren und sechs Monaten gefordert. Die Verteidigung argumentierte indes, dass der Angeklagte lediglich ein kleines Rädchen in der Betrugsmasche und lediglich als Bote unterwegs gewesen sei. Folglich sei eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten ausreichend. Das Schöffengericht verurteilte den Langenhagener schließlich zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten Gefängnis. Zudem muss er den angerichteten Schaden wiedergutmachen. Der 20-Jährige nahm das Urteil unter Tränen zur Kenntnis.

Von Sven Warnecke